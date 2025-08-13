10秒すれば全身ぽかぽか！ ゴースト血管を消す「簡単パタパタ運動」とは！？【眠れなくなるほど面白い 図解 冷えと乾燥の話】

手軽な体操で冷えを放置しない

体に冷えを感じると、交感神経が高まり血管が収縮し、血液の流れが悪くなります。すると、四肢の末端の毛細血管まで血液が行き渡らなくなります。冷え性の人のほとんどが、手足が冷たくなるのはそのためです。緊張したときも同様で、交感神経が高まるため、手足が冷たくなるのです。

そんな手足の冷えを速攻でやわらげてくれるのが「手足ぽかぽか運動」。運動といっても驚くほど簡単で、どこでもできるのが魅力です。

ここで重要なのは、冷えた状態を放置しないこと。冷えを感じている時間が長ければ長いほど、血管のゴースト化は進みます。「手足が冷たい」と思ったら、即、パタパタするのがポイントです。

やり方はバンザイをして、手首からしっかりパタパタ振りながら10秒ほどかけて下ろします。痛めない程度に素早く振るのがコツ。手を下ろして数秒もすれば、ジワ～ッと指先まで血液が流れるのを感じ、ぽかぽかに。手を上げられないときは、できる範囲で振るだけでOＫ。足も同様。デスクワーク中や移動中など、いつでもどこでも冷えを感じたら足首からパタパタしてみてください。パタパタできないときは、かかとの上げ下げや足首を回すだけでも効果があります。

「冷えた！」と思ったら即パタパタを繰り返すことで、ゴースト化した血管にも血液が流れるようになり、徐々に慢性的な手足の冷えが改善されていきます。

手足ぽかぽか運動のやり方

手のパタパタ

両腕を上げ、手首を前後に曲げて素早くパタパタさせながら10 秒ほどかけて下ろす。手を上げられないときはその場で手を振るだけでもOK ！

座りながらでもOK。腕を上げ下ろしすることで肩甲骨まわりの筋肉もほぐれて全身があたたまります。

オフィスやリビングでの隙間時間におすすめ。

足のパタパタ

座った状態で足を浮かせて足首を前後に曲げ、10 秒ほど素早くパタパタさせる。

さらに足首を外側や内側に回すと代謝が上がり、下半身のむくみも改善。かかとの上げ下げや足首回しだけでも効果あり。

両方同時にパタパタ

仰向けになり両手足を上げて、10 秒ほど素早くパタパタさせる。

末端の血流がよくなり、心臓に血液が戻りやすくなります。就寝前、起床後におすすめ。

10秒ほどパタパタするだけで全身ぽかぽか！

