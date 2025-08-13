【新興国通貨】ドルペソ、18.50割れトライには慎重＝メキシコペソ



ドルメキシコペソは昨日の中南米市場で18.54前後まで下げたが、18.50割れには侵攻。今月初めの米雇用統計後のドル安局面でも比較的しっかりした動きを続け．18.90を挟んでの推移となっていたが、先週前半にリスク選好の動きなどからドル売り新興国通貨買いが進んだ局面で18.60割れまで下落。その後は１８．６０を挟んでの推移。安値は18.525までとなっており18.50割れには慎重。

対円では米雇用統計を前につ行けていた8円超えの水準から、1日に7円80銭割れまで急落。その後4日の中南米市場で7円75銭まで下げたが、その後はドル安進行石高の流れから反発。直近7円96銭台と8円台回復には至らないもののしっかりした動きを見せている。



MXNJPY 7.966

外部サイト