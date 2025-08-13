意外な正体判明！Snow Man深澤演じる弁護士が怪しい副理事長に仕える理由＜ドラマ『誘拐の日』＞

ドラマ『誘拐の日』は、心臓病の娘の手術費用を確保するため、主人公が裕福な病院長の娘を誘拐するところから始まるヒューマンミステリー。誘拐犯と誘拐された少女が異色タッグを組み、警察に追われながらも少女の両親殺害の真犯人を突き止めてゆく。

心優しきマヌケな誘拐犯・新庄政宗を斎藤工が、新庄に誘拐された記憶喪失の天才少女・七瀬凛を永尾柚乃が演じている。

8月12日（火）に放送された第6話では、Snow Manの深澤辰哉演じる栄進記念病院の顧問弁護士・山崎忠の意外な正体が明らかに。山崎が凛の大叔父で副理事長・七瀬富雄（長谷川初範）に常にかしずいていた真の理由が判明し、視聴者を驚かせていた。

【映像】七瀬家と深い繋がりが…山崎忠（深澤辰哉）の正体

◆「あなたはなにも知らないんですね」

医学博士・水原由紀子（内田有紀）の別荘に軟禁されている政宗と凛。ここから脱出するため、2人は非常用の回線を使って、凛の家庭教師でもあった弁護士の山崎に連絡した。

凛は「山崎先生、久しぶり。私を死んだことにしたのは富雄叔父さんの仕業なんでしょ？」「私が生きていることが世間にバレたら富雄叔父さんにとってかなりマズいでしょ」と巧みに話を進め、山崎を協力者にしようと立ち回る。

しかし凛が「手伝ってくれない？先生しか頼れる人がいないの」というと、山崎は「あなたはなにも知らないんですね」と切り出した。

そして山崎は「私は富雄の息子なんです」と明かし、「つまりあなたが亡くなれば七瀬家の財産は父のものになり、ゆくゆくは私のものになるってことです。残念でしたね」と続けた。

山崎もまた七瀬家の人間という展開は衝撃だった。