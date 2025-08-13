

写真：つのだよしお／アフロ

8月10日、女優の二階堂ふみとお笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーの結婚が発表された。8月11日放送の『サン!シャイン』（フジテレビ系）では、スペシャルキャスターを務めるカズレーザーが結婚の生報告をしていた。

普段は二階堂ふみを「社長」と呼ぶ

メインキャスターの谷原章介に「おめでとうございます」と祝福されると、カズレーザーはいつもの淡々とした態度で「ありがとうございます。私事で時間を頂戴して恐悦でございます」と答えた。その後も質問に応じて二階堂のことを普段は「社長」と呼んでいることなどを語っていた。

カズレーザーはつかみどころのない不思議な人間である。芸人という肩書ではあるが、お笑い系のバラエティ番組に出る機会は少なく、テレビの仕事の大半はクイズ番組や情報番組である。知識量と頭の回転の速さを生かして、クイズ番組で正解を連発したり、情報番組のコメンテーターとして鋭いコメントを残したりしている。

そういうところしか見ていない人からすると、カズレーザーは一種の「インテリキャラ」のタレントであるというふうに思われるかもしれない。たしかに、彼は同志社大学を卒業しており、インテリ枠に入れられること自体は理解できる。

ただ、単なるインテリキャラのタレントならほかにいくらでもいる。その中でもカズレーザーは抜群の安定感を持っていて、息の長い活躍を続けている。彼だけが高く評価されているのは、いわゆる「インテリキャラ」にとどまらない魅力があるからだ。

彼が初めて広く知られるきっかけとなったのは、2015年の『M-1グランプリ』で決勝に進んだことだ。金髪で真っ赤な衣装のカズレーザーと、130キロ超の巨体を誇る安藤なつの2人から成るメイプル超合金は、その見た目だけでも強烈なインパクトをもたらした。

外見だけではなく、漫才の内容も「規格外」だった。カズレーザーは「食べ放題で元を取るにはもうレジの金抜くしかないね」と唐突に言い放ったり、漫才の途中で「俺コンビニ行くけど何か要る?」と言って退場しようとしたり、飄々とした態度で脈絡のないボケを放ち続けた。

独特のボケを視聴者が評価

相方の安藤が怒りながらツッコミをいれると、カズレーザーが彼女をなだめるような調子で「まあまあまあ、話の通じる相手じゃないんだから」と他人事のように言ってみせた。

文脈などお構いなしに自由に振る舞い、微笑みながらボケを連発するカズレーザーのキャラクターは鮮烈な印象を残した。審査員の点数は伸びなかったものの、視聴者からは高く評価された。これをきっかけにして、メイプル超合金の2人にはテレビの仕事が次々に舞い込んだ。そんな中でカズレーザーという個人にも少しずつスポットが当たるようになっていった。

彼にとって転機となったのが、クイズ番組『Qさま!!』（テレビ朝日系）の「ヤング学力王ナンバーワン決定戦」という企画に出演したことだ。ここで彼は初出場で見事に優勝を成し遂げた。そこからクイズ番組に呼ばれる機会が増えていき、クイズ芸人として名を馳せることになった。

クイズを得意としているタレントはたくさんいるが、カズレーザーがほかの人と一線を画しているのは、純粋な知的好奇心が原動力になっているということだ。クイズが得意になればテレビにたくさん出られるから、そのために必死で勉強をする、といった雰囲気が感じられず、新しい知識を得ること自体を楽しんでいるようなところがある。

カズレーザーにとって学びとはそれ自体が「目的」であり、テレビに出るための「手段」ではない。彼はもともとテレビに出ることやお金を稼ぐことにこだわりを持っていない。もっと知りたい、もっと学びたい、という純粋な思いで嬉々としてクイズに取り組んでいる姿が、多くの視聴者にとって魅力的に映るのだろう。

コメンテーターの中でも別格の存在

また、彼はコメンテーターとしても重宝されている。現在レギュラー出演している『サン!シャイン』をはじめとして、多くの番組でニュースや時事問題について鋭いコメントを発する役割を果たしてきた。

コメンテーターを務めるタレントはほかにもいるが、カズレーザーはその中でも別格の存在である。単に知識が豊富であるだけではなく、フラットな視点を持っている上に頭の回転が抜群に速いため、ズバッと核心を突くようなことが言えるからだ。

彼はほかのタレントだったら物議を醸すような大胆な発言をすることもあるが、飄々としたキャラクターなので不思議と嫌な感じがしない。しかも、その発言内容にも説得力があるため、自然に受け入れられる。

彼の生き方は学生時代から一貫している。無意味な労働を嫌い、バイトもほとんどせず、家賃が払えなくなれば大学の部室で寝泊まりするという生活を平然と続けていた。お金や安定を目的に動くのではなく、やりたいことをやるという姿勢を貫いてきた。

芸人としての下積み時代にも、一般的な「苦労話」とは無縁だった。ピン芸人時代は全くウケなかったが、「実力がないから仕方ない」と淡々と受け止めていた。事務所に勧められて安藤なつとメイプル超合金を結成した。最初は全くウケなかったが、ボケとツッコミの役割を固定してから大きな笑いを生み出せるようになっていった。

人間としての奥行の深さ

カズレーザーの人気は、芸人としての実力だけでなく、人間としての「執着のなさ」「自己肯定感の高さ」に支えられている。「人生なんてなりゆき」「自分がいなくても世の中は成立する」と言い切る彼は、世間体や周囲の期待に縛られていない。

今回の結婚発表に関しても、世間の人は驚きながらも「カズレーザーならこういう選択をしてもおかしくない」と感じたのではないか。見た目もキャラクターもつかみどころがなく独創的だが、テレビの中で与えられた役割を果たすということにかけては超一流であり、人間としても知的でフラットな人生観を持っている。偏見のない目線で直言を放ち、息苦しい日本社会に風穴を開ける存在として、これからも注目され続けるだろう。

（ラリー遠田 ： 作家･ライター､お笑い評論家）