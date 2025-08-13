¡Ô2Ç¯È¾ÉÔÎÑ¡Õ¥Æ¥Ë¥¹¶Ó¿¥·½¡Ê35¡Ë¤¬¥â¥Ç¥ë½÷À¤È¡È¥æ¥Ë¥¯¥íÃåÍÑLUUP¥Ç¡¼¥È¡ÉÉÔÎÑ¡ÖºÊ¤È¤Îµó¼°Ä¾Á°¤Ë±óÀ¬Àè¤Ç¡Ä¡×¡½¡½2025Ç¯¾åÈ¾´ü ÆÉ¤Þ¤ì¤¿µ»ö
¡Ú²èÁü¡Û¼«¿È¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¡×¥³¥é¥Ü¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¡Ä¥â¥Ç¥ëÈþ½÷¤È¡ÈÌ©²ñ¡É¤¹¤ë¶Ó¿¥·½
¡¡À¤³¦Åª¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¤Î¶Ó¿¥·½¡Ê35¡Ë¡£Á´À¹´ü¤Î2014Ç¯¤Ë¤ÏÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¿Í»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°4°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¶Ó¿¥·½¡¡©JMPA
¡Ö¶Ó¿¥¤ÎÂåÌ¾»ì¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¶õÃæ¤ÇÊü¤Ä¥Õ¥©¥¢¥Ï¥ó¥É¡È¥¨¥¢K¡É¤òÉð´ï¤Ë¡¢¥Õ¥§¥Ç¥é¡¼¤ä¥Ê¥À¥ë¡¢¥¸¥ç¥³¥Ó¥Ã¥Á¤éÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÈÅÏ¤ê¤¢¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê±¿Æ°Éôµ¼Ô¡Ë
¥â¥Ç¥ë½÷À¤È·ëº§¤·¡¢2»ù¤ÎÉã¤Ë
¡¡¤¿¤À22Ç¯¤Ë¤Ï¸Ô´ØÀá¤Î¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯¤Ï²ø²æ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï66°Ì¤Ë²¼¹ß¡£º£Ç¯¤Ï½Õ°Ê¹ß¡¢·ç¾ì¤È´þ¸¢¤¬Áê¼¡¤®¡¢5·î²¼½Ü¤«¤é¤ÎÁ´Ê©¥ª¡¼¥×¥ó¤â½Ð¾ì¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»äÀ¸³è¤Ç¤ÏÄ¹Ç¯¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ20Ç¯¤Ë¥â¥Ç¥ë½÷À¤È¤Î·ëº§¤ò¸øÉ½¡£¤½¤Î¸å¡¢2¿Í¤Î»Ò¶¡¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¶Ó¿¥¤Ï²ÈÂ²¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¼Â¤Ï¡¢±ü¤µ¤ó¤È¤ÏÊÌ¤Î¥â¥Ç¥ë½÷À¡Ê32¡Ë¤È¤ÎÉÔÎÑ¤ËÅ®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ó¿¥¤µ¤ó¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ºß½»¤ÇÂ¿Ë»¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Øµ¢¹ñ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¤ÎÉÑÅÙ¤ÇÌ©²ñ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î½÷À¤Ï¿ÈÄ¹168¥»¥ó¥Á¡£¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤Ç¹â¿ÈÄ¹¤À¡£¹¹ð¡¦CM¤Ç¿ôÂ¿¤¯¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¡¢»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ê¡¢À¶Á¿¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¤Î»Å»ö¤âÂ¿¤¤¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢¶Ó¿¥¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¡ÖUNIQLO¡×¡Ê¥æ¥Ë¥¯¥í¡Ë¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢¶Ó¿¥¤¬ºÊ¤ÈÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤¤¤¿·ëº§¼°¤ÎÄ¾Á°¡¢2022Ç¯12·î¤À¤È¤¤¤¦¡£
±óÀ¬Àè¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢2Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÉÔÎÑ´Ø·¸¤ò·ÑÂ³
¡Ö±óÀ¬Àè¤Î¥Ï¥ï¥¤¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢¶Ó¿¥¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë½÷À¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤«¤é2Ç¯È¾¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÌÜ¤òÇ¦¤Ö´Ø·¸¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡²¤½£¤Ç¤Î»î¹ç¤ò·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¶Ó¿¥¤Ï¤³¤Î6·î¡¢¼£ÎÅ¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¡¢°ì»þµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¼èºàÈÉ¤¬6·î11ÆüÌë¡¢ÅÔÆâ¤ÇÌÜ·â¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷À¤Î½»¤à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¶Ó¿¥¤È½÷À¤Î»Ñ¤À¡£
¡¡2¿Í¤ÏÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¡ÖLUUP¡×¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤·¤Æ¡¢ÊÂ¤ó¤ÇÌë¤Î³¹¤Ø¶î¤±½Ð¤¹¡£¶Ó¿¥¤Ï¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥¹¥¦¥§¥Ä¥È¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤Ï¡½¡½¡£5Æü¸å¤Î16Æü¡¢¶Ó¿¥¤Ï»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢6·îËö¤«¤é¤Î¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥ó¤ò¡Ö¹øÄË¡×¤Ç·ç¾ì¤¹¤ë¤È¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔÎÑ¤Î»ö¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶Ó¿¥¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿¤¬¡¢²óÅú¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¡£
