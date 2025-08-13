『秒速5センチメートル』松村北斗×高畑充希の思いが交錯するポスター解禁 岡部たかし、戸塚純貴ら追加キャスト9名も
SixTONESの松村北斗が主演する映画『秒速5センチメートル』より、ポスタービジュアルが解禁。合わせて、岡部たかし、戸塚純貴、ダウ90000の蓮見翔ら9名の出演も発表された。また、松村北斗、奥山由之監督、原作の新海誠によるスペシャル鼎談がYouTubeにて配信されることも決定した。
【写真】新たに発表されたのは9名！ 豪華キャストを写真でチェック
本作は、日本を代表するアニメーション監督・新海誠の劇場用アニメーション『秒速5センチメートル』を原作とした実写映画。これまで新海誠アニメーションの実写映像化作品が公開されたことはなく、本作は新海誠の初実写化公開作品となる。主演は松村北斗、監督は奥山由之。
踏切越しに浮かべた無邪気な笑顔と、電話ボックスで謝りながら流す涙。雪と桜の花びらが舞う夜更け、瞳を閉じた遠野貴樹の心に浮かぶのは、幼き日の、篠原明里との忘れられない記憶。あの日の約束を、いまも僕は想い出す―。
この度、本ポスターが解禁に。ビルや街の灯りがともる月夜に、どこか遠くを見つめる遠野貴樹（松村北斗）と、篠原明里（高畑充希）。2人の視線はそれぞれ別の方向を向き、「いつか、どこかで、その人に―」と明里との過去の思い出に想いを馳せる貴樹と、「いつも、どこかに、その人は―」と過去の思い出とともに今を生きる明里が、対照的なビジュアルとなっている。その間には、2人の思い出の原点ともいえる、雪の中に立つ桜の木の下で、約束を交わした日の忘れられない記憶が。周囲には、本作で象徴的な桜と雪が散りばめられ、夜の闇を照らす「アカリ」。ポスターやチラシは8月22日から全国の劇場に掲出される。
また、豪華新キャスト9名が一挙解禁。松村演じる貴樹と同じソフトウェア開発会社に勤める上司・窪田邦彦役に岡部たかし、同僚の金子あさみ役に中田青渚、戸田宗次郎役に田村健太郎、酒井直役に戸塚純貴、大野泰士役に蓮見翔（ダウ90000）。不安や迷い、焦燥に駆られる貴樹の周りで、現実を忙しなく生きる人々をリアルに表現し、ある人は貴樹に手を差し伸べ人生を変えるきっかけを作る、重要なキャラクターとなる。
そして、新宿・紀伊國屋書店の店長・柴田治役に又吉直樹、店員・田村四季子役に堀内敬子、アルバイト店員・大橋純透役を佐藤緋美が演じる。高畑演じる明里が勤める職場であり、宮崎あおい（「崎」は「たつさき」が正式表記）演じる輿水美鳥がワークショップを開催するなど、たくさんのキャラクターが訪れる重要な場所だ。また、種子島の高校生で森七菜演じる花苗の親友、砂坂翔子役に白本彩奈。貴樹に想いを寄せる花苗の、恋愛や進路についての良き相談相手となり、親友として寄り添う等身大の高校生を演じている。
さらに、松村北斗、奥山由之監督、原作の新海誠によるスペシャル鼎談がYouTubeにて配信決定。ティザー映像が公開された。俳優として、監督として、原作者として、それぞれの立場・視点から『秒速5センチメートル』について語る鼎談が実現。実写化の話が来た時に思ったこと、実写ならではのエッセンスや制作秘話など、本編制作に関する話はもちろん、映画の時代設定である2000年代についてや、主人公・貴樹の年齢30歳の時に自分が何を考えていたか、など価値観・考え方にも言及され、幅広いトークテーマが展開された。鼎談動画は9月26日、10月3日、10月10日の3週にわたって、各日18時よりYouTube（東宝MOVIEチャンネル）にて公開予定。
実写映画『秒速5センチメートル』は、10月10日公開。
