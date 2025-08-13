画像はヤンマガWeb「あずさ荘の食卓」のページ（https://yanmaga.jp/comics/あずさ荘の食卓）より

【あずさ荘の食卓】 8月13日連載開始

講談社は8月13日、原鉄平氏によるマンガ「あずさ荘の食卓」の連載をヤンマガWebにて開始した。

本作は、暗殺者になるための最終試験で同居することになった4人の若者が織りなすルームシェア・サスペンス。最後の1人になるまで殺し合う、殺伐とした戦いが繰り広げられると思いきや、初めての俗世での生活を楽しみ始める。

現在ヤンマガWebでは第3話までが無料で公開されている。なお、本作は水曜日に更新予定。

□第1話「ごった煮」のページ

組織での訓練を終え、暗殺者としての最終試験に連れてこられた4人の若者。彼らに課せられた最終試験は、互いに殺し合い半年以内に一人の生き残りを決めること。殺伐とした戦いが始まるかと思いきや、初めて俗世にやってきた4人は、半年の執行猶予期間で人生をエンジョイしはじめる‥‥！オフビートな笑いと生死をかけたサバイバルが同居する、殺し屋ルームシェア・サスペンス！