¾È±Ñ¡¢ÌÈµö¼èÆÀ¤Î18ºÐÄ¹ÃË¤È¡È´é½Ð¤·¡É¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¤ï¤¬»Ò¤Î±¿Å¾¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¡Ö¥Ñ¥Ñ¤ÏÎÞÁ£Êø²õ¤À¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾È±Ñ¡Ê51¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Ä¹ÃË¡Ê18¡Ë¤¬¡Ö¤È¤¦¤È¤¦ÉáÄÌ¼«Æ°¼ÖÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¼«¿È¤È±¿Å¾ÀÊ¤ËºÂ¤ëÄ¹ÃË¤Î¡È´é½Ð¤·¡É¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»÷¤Æ¤ë¡© ¾È±Ñ¡õ±¿Å¾ÀÊ¤ËºÂ¤ë18ºÐÄ¹ÃË¤Î¡È´é½Ð¤·¡É¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¡Ö¢¨¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢Ää¼ÖÃæ¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÎÃí°Õ½ñ¤¤È¤È¤â¤ËÈäÏª¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢Ä¹ÃË¤Î±¿Å¾¤Ç½Ð¤«¤±¤¿Æü¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¡ÖÂ©»Ò¤Î±¿Å¾¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×¡Ö¡Ø¥Ñ¥Ñ¤ÏÎÞÁ£Êø²õ¤À¡Ä¡Ù¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢Ä¹ÃË¤Î±¿Å¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ÂÁ´±¿Å¾¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾È±Ñ¤Ï2005Ç¯10·î¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿°¤ÉôÏÂ²Ã»Ò¤µ¤ó¤È·ëº§¡£07Ç¯2·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¡¢10Ç¯2·î¤ËÂè2»ÒÄ¹½÷¡Ê15¡Ë¡¢16Ç¯11·î¤ËÂè3»Ò¼¡½÷¡Ê8¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
