『あんぱん』“千尋” 中沢元紀、1st写真集の発売日は10.1に「宝物のような1冊になったらうれしい」
俳優・中沢元紀のファースト写真集『ルート』（ワニブックス）の発売日が10月1日に決定。併せて、表紙画像が解禁され、全国5都市をめぐる発売記念イベントの詳細が特設サイトにて発表となった。
【写真】四季折々の中沢元紀の姿をとらえた写真集『ルート』公開カット
『下剋上球児』『ひだまりが聴こえる』、そして、連続テレビ小説『あんぱん』の柳井千尋役で大躍進を遂げた俳優・中沢元紀。本写真集は2024年5月から2025年7月まで、中沢の四季を追った。春夏秋冬を歩む姿はもちろんのこと、スタジオでのポートレート撮影や故郷への旅も収録。かけがえのない役柄との出合いによって変化する顔つき、たたずまい、心象風景。写真だけではなくロングインタビューでもその軌跡を感じられる。
中澤は「題名にふさわしい“ルート”をたどった写真集になりました。ロングインタビューも含めてありのままなので、この本を見て読んでいただければ、中沢元紀をこれでもかというほど知っていただけると思います。なんだか恥ずかしさもありますが、すごく楽しい制作期間だったので、みなさんにとっても宝物のような1冊になったらうれしいです。そして、東京・名古屋・大阪・博多・札幌での発売記念イベントも決定しました。心配性なので果たして来てくださる方々がいるのかどうか不安ですが、みなさんにお会いできることを楽しみに、当日を心待ちにしたいと思います！」とのコメントを寄せた。
中沢元紀ファースト写真集『ルート』は、ワニブックスより10月1日発売。価格3740円。
