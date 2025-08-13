¡Ø¥³¥Ê¥ó¡Ù¿åÃå»Ñ¤Î¥Ù¥ë¥â¥Ã¥È¡õ¥·¥§¥ê¡¼¡¡¿·¥«¡¼¥É³¨ÊÁ¤Ë¾×·â¡Ö¥¨¥°¤¤¡×¡Ö²¶¤ÎºâÉÛ½ª¤ï¤Ã¤¿¡×
¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Î¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¡ÊTCG¡Ë¤Î³ÈÄ¥¥Ñ¥Ã¥¯¡Ö¸òºø¤¹¤ë¿Ï¡×¡Ê8·î23ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Î¼ýÏ¿¥«¡¼¥É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥²¡¼¥à¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡Ö¡ã¥¥ã¥é¥«¡¼¥É¡ä ¡Ö¥Ù¥ë¥â¥Ã¥È¡õ¥·¥§¥ê¡¼¡×¡ÚMRP¡Û²Æ¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬²Æ¥Ñ¥é¥ì¥ë¤È¤·¤Æ¡ÚMRP¡Û¤ÇÅÐ¾ì¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÂçÃÀ¥Ü¥Ç¥£¶¯Ä´¡ª¹Á¶è½÷»Ò¤Ý¤¤¿åÃå»Ñ¤Î¥Ù¥ë¥â¥Ã¥È¡õ¥·¥§¥ê¡¼
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥«¡¼¥É¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢ÅÔ²ñ¤Î¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¡¢¿åÃå»Ñ¤Î¥Ù¥ë¥â¥Ã¥È¡õ¥·¥§¥ê¡¼¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯³¨¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¡¡¤³¤ì¤Ï¤É¤Á¤é¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¡×¡Ö¥¨¥°¤¤¤³¤È¤·¤ä¤¬¤ë¡Ä3Ëç½¸¤Þ¤ë¤«¡©¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¤Þ¤¸¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö²¶¤ÎºâÉÛ½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¬¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¹Á¶è½÷»Ò¡×¤Ê¤É¤È¶½Ê³¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
