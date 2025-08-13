¡Ø»ä¤ÎÉ×¡ÙÎïÆàÌò¤ÇÃíÌÜ¤ÎÇòÀÐÀ»¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê±«¤ÎÆü¥·¥ç¥Ã¥ÈÅº¤¨27ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÇòÀÐÀ»¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡ÖËÜÆü¡¢¤ï¤¿¤¯¤·¤´¤È¤Ç¤¹¤¬27ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£ÇÐÍ¥Ãç´Ö¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö27ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×ÁÖ¤ä¤«¤Ê±«¤ÎÆü¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿ÇòÀÐÀ»
¡¡ÇòÀÐ¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿27ºÐ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÎ©ÇÉ¤ÊÂç¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÌµÍý¤ËÇØ¿¤Ó¤»¤º¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¤³¤ì¤«¤é¤âµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢²ÖÂ«¤Î¼Ì¿¿¤äÁÖ¤ä¤«¤Ê²Æ¥³¡¼¥Ç¤Ë¥Ó¥Ë¡¼¥ë»±¤òº¹¤¹¼«¿È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËµÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢ÀÐÀîÎø¡¢Âç¸¶Í¥Çµ¤éÇÐÍ¥Ãç´Ö¤«¤é½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¿·¤·¤¤1Ç¯¡ª¤ª¿ÈÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤º¤Ã¤È¤º¡¼¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö27ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¤é±×¡¹µ±¤¤ÎÁý¤¹À»¤Á¤ã¤ó¤Î³èÌö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ ¼«Ê¬¤é¤·¤¯ÌµÍý¤»¤º´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹!!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇòÀÐ¤Ï1998Ç¯8·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£2016Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢19Ç¯¤Ë·ëº§¾ðÊó»ï¡Ø¥¼¥¯¥·¥£¡Ù¤Î12ÂåÌÜCM¥¬¡¼¥ë¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤ë¡£20Ç¯¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¶²ÉÝ¿·Ê¹¡Ù¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£°Ê¹ß¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥«¥ó¥Ñ¥¤¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢23Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¡¦¥È¡¼¥¥ç¡¼¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥ë¥Þ¡¼¤ÎÎÁÍý¡Ù¡ÊTBS¡¢23Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¿·¶õ¹ÁÀêµò¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢24Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿º´Æ£·ò¡¢¾®¼ÇÉ÷²Ö¤¬W¼ç±é¤·¤¿Amazon OriginalÆüËÜ¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡Ù¡ÊÁ´10ÏÃÇÛ¿®Ãæ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¾®¼Ç±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦Èþ¼Ó¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ë¹¾ºäÎïÆà¤ò±é¤¸¡¢¤½¤Î¡È²ø±é¡É¤Ö¤ê¤Ç¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2026Ç¯ÊüÁ÷Í½Äê¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¼ç±é¡Ë¤Ç¤Ï¡¢½Ð±é¼Âà¤·¤¿±ÊÌî²ê°ê¤ÎÂåÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö27ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×ÁÖ¤ä¤«¤Ê±«¤ÎÆü¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿ÇòÀÐÀ»
¡¡ÇòÀÐ¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿27ºÐ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÎ©ÇÉ¤ÊÂç¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÌµÍý¤ËÇØ¿¤Ó¤»¤º¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¤³¤ì¤«¤é¤âµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢²ÖÂ«¤Î¼Ì¿¿¤äÁÖ¤ä¤«¤Ê²Æ¥³¡¼¥Ç¤Ë¥Ó¥Ë¡¼¥ë»±¤òº¹¤¹¼«¿È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡ÇòÀÐ¤Ï1998Ç¯8·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£2016Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢19Ç¯¤Ë·ëº§¾ðÊó»ï¡Ø¥¼¥¯¥·¥£¡Ù¤Î12ÂåÌÜCM¥¬¡¼¥ë¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤ë¡£20Ç¯¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¶²ÉÝ¿·Ê¹¡Ù¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£°Ê¹ß¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥«¥ó¥Ñ¥¤¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢23Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¡¦¥È¡¼¥¥ç¡¼¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥ë¥Þ¡¼¤ÎÎÁÍý¡Ù¡ÊTBS¡¢23Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¿·¶õ¹ÁÀêµò¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢24Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿º´Æ£·ò¡¢¾®¼ÇÉ÷²Ö¤¬W¼ç±é¤·¤¿Amazon OriginalÆüËÜ¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡Ù¡ÊÁ´10ÏÃÇÛ¿®Ãæ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¾®¼Ç±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦Èþ¼Ó¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ë¹¾ºäÎïÆà¤ò±é¤¸¡¢¤½¤Î¡È²ø±é¡É¤Ö¤ê¤Ç¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2026Ç¯ÊüÁ÷Í½Äê¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¼ç±é¡Ë¤Ç¤Ï¡¢½Ð±é¼Âà¤·¤¿±ÊÌî²ê°ê¤ÎÂåÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£