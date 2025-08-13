なにわ男子・大橋和也、いつも笑顔の理由を語る！ 「non‐no」10月号特別版表紙に登場
8月20日発売の雑誌「non-no（ノンノ）」10月号（集英社）の通常版＆増刊表紙に井上和（乃木坂46）、特別版表紙に大橋和也（なにわ男子）が登場する。
【動画】推さずにはいられない！ 『君がトクベツ』大橋和也ら“ライクレ”メイキングムービー解禁
特別版表紙を飾る、なにわ男子の大橋和也は、主演映画『君がトクベツ』のドラマ化が決定したことを記念した『やっぱり、大橋和也はトクベツ！』と題した特集では、いつも笑顔でいる理由や、撮影が終わった今も定期的に会っているという劇中グループ「LiKE LEGEND」メンバーとの交流、最近始めた新たなルーティーンなど、多彩な質問に答えている。とじ込み付録の厚紙ピンナップは、「kawaii side」と「cool side」の両A面仕様。
通常版＆増刊表紙に登場する井上和は、2025年4月号では遠藤さくらとのペアで初表紙登場となったが、今号で念願のソロ表紙が実現。井上はインタビューで「表紙というだけでもありがたいのに、ソロ初というタイミングで2種類のカバーを出せることが、本当に光栄だし、感謝の気持ちでいっぱいです。カバーガール特集でも編み物やお料理といった私の好きなことに焦点を当ててくださって、ノンノ編集部の皆さんの愛を感じましたし、今回の表紙でまた一つ、赤と白にまつわる素敵な思い出が増えました」（抜粋）とコメント。
雑誌「non-no」10月号通常版、増刊、特別版は、集英社より8月20日発売。特別定価各820円。
【動画】推さずにはいられない！ 『君がトクベツ』大橋和也ら“ライクレ”メイキングムービー解禁
特別版表紙を飾る、なにわ男子の大橋和也は、主演映画『君がトクベツ』のドラマ化が決定したことを記念した『やっぱり、大橋和也はトクベツ！』と題した特集では、いつも笑顔でいる理由や、撮影が終わった今も定期的に会っているという劇中グループ「LiKE LEGEND」メンバーとの交流、最近始めた新たなルーティーンなど、多彩な質問に答えている。とじ込み付録の厚紙ピンナップは、「kawaii side」と「cool side」の両A面仕様。
雑誌「non-no」10月号通常版、増刊、特別版は、集英社より8月20日発売。特別定価各820円。