ÂçÆü¸÷¡¢¾å´ü·Ð¾ï¤¬4¡óÁý±×¤ÇÃåÃÏ¡¦4-6·î´ü¤â7¡óÁý±×

¡¡ÂçÆü¸÷¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥° <6635> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬8·î13ÆüÃë(12:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯12·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(1-6·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ4.3¡óÁý¤Î3.9²¯±ß¤Ë¿¤Ó¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î8.7²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î36.8¡ó¤ò¾å²ó¤ë45.1¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿7-12·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ57.8¡óÁý¤Î4.7²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë4-6·î´ü(2Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ7.1¡óÁý¤Î1.8²¯±ß¤Ë¿¤Ó¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î1.7¡ó¢ª1.9¡ó¤È¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
