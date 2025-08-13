¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼14¼þÇ¯¤Çµ®½Å¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤¢¤Îº¢¤Ï¼ã¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÆùÂÎÈþ¤âÈäÏª
¡¡´Ú¹ñ¤ÎÇÐÍ¥¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼14¼þÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ç¥Ó¥å¡¼14¼þÇ¯¡ª²áµîºîÉÊ¤Ê¤Éµ®½Å¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó
¡¡¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼14¼þÇ¯¤Ç¤¹¡£¤ª½Ë¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Îº¢¤Ï¼ã¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î²èÁü¤â·ÇºÜ¤·¡¢2013Ç¯¤«¤éMC¤òÌ³¤á¤¿²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥°¡Ù¤ä½Ð±é¥É¥é¥Þ¡ØËâ½÷¤ÎÎø°¦¡Ù¡Ø²ÖÏº¡Ê¥Õ¥¡¥é¥ó¡Ë¡Ù¡Ø¥µ¥à¡¢¥Þ¥¤¥¦¥§¥¤¡ÁÎø¤Î°ìÈ¯µÕÅ¾¡ª¡Á¡Ù¡Ø¥¥àÈë½ñ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤Ê¤¼¡©¡Ù¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¤Ê¤É¤ÎÌòÊÁ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°É÷·Ê¤â¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÆùÂÎÈþ¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖ¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤¤ç¤¦¤Þ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö°ìÀ¸±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö²¦»ÒÍÍ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤Ê¤É¤È¤ª½Ë¤¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
