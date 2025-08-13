´ä¶¶¸¼¼ù¤¬Î®Äª¤Ê±Ñ¸ì¤òÈäÏª¤¹¤ë¡ØÃË¿À¡ÙËÜÊÔ±ÇÁü²ò¶Ø¡¡¿·¥«¥Ã¥È¡õ¥á¥¤¥¥ó¥°¼Ì¿¿¤â
¡¡±óÆ£ÍºÌï¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡ØÃË¿À¡Ù¤è¤ê¡¢ËÜºî¤Ç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¡È¿Í¾ðÇÉ¡É¤Î·úÀßºî¶È°÷¤ò±é¤¸¤ë´ä¶¶¸¼¼ù¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¡¢¿·µ¬¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡¢¥á¥¤¥¥ó¥°¼Ì¿¿¤¬°ìµó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û´ä¶¶¸¼¼ù¤¬Î®Äª¤Ê±Ñ¸ì¤òÈäÏª¡¡¡ØÃË¿À¡ÙËÜÊÔ±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÈþ¤ËÀø¤à¶¸µ¤¤È²ÈÂ²¤Î¶²ÉÝ¤òÉÁ¤¯¡¢¸ÅÂåÆìÊ¸¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥Û¥é¡¼¡£
¡¡¸¶°Æ¡ØÃË¿À¡Ù¤Ï¡¢2020Ç¯¡¢¡ÖÆüËÜ¡ÊÈþÇ»¡¦ÈôÂÍÅù¡Ë¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡ª±ÇÁü´ë²è¡×¤Ë¤ÆÆþÁª¤·¡¢YouTube¤Î¿Íµ¤¥µ¥¤¥È¡ÖÉÝ¤¤ÏÃ²øÃÌÏ¯ÆÉ¡×¤Ë¤ÆÏ¯ÆÉ¤µ¤ìÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿ÏÃÂêºî¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç»£±ÆÃÏ¤È¤Ê¤ëÆü¿Ê»Ô¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢±Ç²è²½¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÊì¤È»Ò¤Î¼ºí©»ö·ï¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¿·¶½½»ÂðÃÏ¤Î·úÀß¸½¾ì¤ËÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î¿¼¤¤¡Ö·ê¡×¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯ÏÂÅÄ¡Ê±óÆ£¡Ë¤ÎÂ©»Ò¤â¤³¤Ä¤¼¤ó¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¡Ö·ê¡×¤ÎÀè¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê¿¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¤ÏÖà½÷¡Ê¤ß¤³¡Ë¤¿¤Á¤¬¡ÖÃË¿À¡×¤òÄÃ¤á¤ë¤¿¤á°ÛÍÍ¤Êµ·¼°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Â©»Ò¤¬¤½¤³¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿ÏÂÅÄ¤Ï¡¢¤½¤Î·ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¬¡Ä¡£
¡¡±Ç²è½é½Ð±é¤Î´ä¶¶¸¼¼ù¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢·úÀß²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤ÎÂ©»Ò¤ÇµðÂç·úµ¡¤òÁà¤ë¿¦¿Í¡¦»³²¼ÍµÅÍ¡£NYÎ±³Ø¤ò·Ð¤Æµ¢¹ñ¤·¤¿°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Á¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¿¿¤ÃÀè¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¡È¿Í¾ðÇÉ¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£°Û³¦¤ØÄÌ¤¸¤ëÆæ¤Î¡È·ê¡É¤ò½ä¤ëÁûÆ°¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÏÂÅÄ¡Ê±óÆ£¡Ë¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£¹Í¸Å³Ø¼Ô¥¢¡¼¥µ¡¼¶µ¼ø¤È¤ÎÎ®¤Á¤ç¤¦¤Ê±Ñ¸ì¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤â¸«¤É¤³¤í¡£
¡¡´ä¶¶¤Ï¸½ºß¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÈÆüËÜ¤ÎÆóµòÅÀ¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹ºß½»¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿¸ì³ØÎÏ¤¬¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÀ¸¤ß¡¢Å¥¤Þ¤ß¤ì¤Ç½Åµ¡¤òÁà¤ë¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¤¢¤ëÌò¤É¤³¤í¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÊÔ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢NYÎ±³Øµ¢¤ê¤ÎÍµÅÍ¡Ê´ä¶¶¡Ë¤¬¡¢Â©»Ò¤òµß¤¦¤¿¤á·ê¤ØÄ©¤àÏÂÅÄ¤ò»Ù¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¹â½ê¤«¤éºî¶È°÷¤ËÅª³Î¤Ê»Ø¼¨¤òÈô¤Ð¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹Í¸Å³Ø¼Ô¥¢¡¼¥µ¡¼¶µ¼ø¤È¤ÎÎ®¤Á¤ç¤¦¤Ê±Ñ¸ì¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¥¿¥Õ¤Ê¸½¾ìÎÏ¤ÈÃÎÀ¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤«¤é¡¢ÇÐÍ¥¡¦´ä¶¶¸¼¼ù¤Î¡È¿·¤·¤¤°ìÌÌ¡É¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·µ¬¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ï¡¢ÍµÅÍ¤¬Å¥¤Þ¤ß¤ì¤Îºî¶ÈÃå»Ñ¤Ç½Åµ¡¤òÁà½Ä¤¹¤ë¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×»þ¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡ØÃË¿À¡Ù¤Ï¡¢9·î19Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
