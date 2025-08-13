名倉潤、大谷翔平選手の試合を現地観戦 40号ホームランに感激「最高でした」
お笑いトリオ「ネプチューン」の名倉潤が12日までにインスタグラムを更新。米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手の試合を現地で観戦し、40号ホームランを間近で見た感動を伝えるとともに、妻でタレントの渡辺満里奈との夫婦ショットも公開した。
【別カット】名倉潤と渡辺満里奈、米国旅行中の仲睦まじい夫婦ショット（ほか3枚）
名倉は「念願の大谷翔平選手の試合を観てきました!!」と興奮気味に投稿。試合では大谷選手の40号ホームランを目の前で目撃し、「最高でした」と喜びをつづった。さらに山本由伸投手とも対面し、写真撮影に応じてもらったことを明かし、感謝の言葉を添えている。
投稿には、スタジアムでの観戦風景や米国の観光名所で撮影した写真が複数添えられ、「いろいろイベントがあって、コービー・ブライアントのボブルヘッドをもらえたり。いつも子ども達が小さい時は、プール遊園地で終わっていたのが、一緒にＬＡの街を満喫することができました。弾丸で行ってきましたが、充実した日々でした 書いても書ききれないほど素敵な時間でした 自慢の投稿にお付き合い頂き、ありがとうございました」と、旅の充実ぶりを報告した。
コメント欄には「幸せな時間ですね！」「こちらも楽しい気持ちをお裾分け頂けて嬉しいです」「お2人の仲睦まじいお写真も素敵でとても幸せそうで和みました」といった温かい声が寄せられている。
■名倉潤（なぐら じゅん）
1968年11月4日生まれ、兵庫県出身。1993年に「ネプチューン」を結成し、巧みなツッコミと安定感のある進行力で人気を確立。2005年4月には「おニャン子クラブ」元メンバーの渡辺満里奈と結婚。俳優としても活動し、NHK連続テレビ小説『べっぴんさん』（2016年）、『おちょやん』（2020年）などに出演。
引用：「名倉潤」インスタグラム（@nagrat1968）
【別カット】名倉潤と渡辺満里奈、米国旅行中の仲睦まじい夫婦ショット（ほか3枚）
名倉は「念願の大谷翔平選手の試合を観てきました!!」と興奮気味に投稿。試合では大谷選手の40号ホームランを目の前で目撃し、「最高でした」と喜びをつづった。さらに山本由伸投手とも対面し、写真撮影に応じてもらったことを明かし、感謝の言葉を添えている。
コメント欄には「幸せな時間ですね！」「こちらも楽しい気持ちをお裾分け頂けて嬉しいです」「お2人の仲睦まじいお写真も素敵でとても幸せそうで和みました」といった温かい声が寄せられている。
■名倉潤（なぐら じゅん）
1968年11月4日生まれ、兵庫県出身。1993年に「ネプチューン」を結成し、巧みなツッコミと安定感のある進行力で人気を確立。2005年4月には「おニャン子クラブ」元メンバーの渡辺満里奈と結婚。俳優としても活動し、NHK連続テレビ小説『べっぴんさん』（2016年）、『おちょやん』（2020年）などに出演。
引用：「名倉潤」インスタグラム（@nagrat1968）