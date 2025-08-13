お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（54）が12日放送のBSテレ東「和田明日香のゆる宅飲み」（火曜後10・00）に出演。現場での上下関係について思いを吐露した。

番組ホストの和田から「テレビで無理なフリとかをぶつけられることないですか？」と聞かれた大久保は「私さ、ちょっと自分でもわかるけど、怖そうじゃん。怖そうっていうか、なんか出川さんとか、ああいういじられキャラの人は“おい出川”とか“なんかやれよ”だけど、私、あんまり愛想笑いしないから、そんな変な感じのやつはないかも。それはたまに寂しいんだけどね」とした。

「現場で現場で、だいたい年下になってきちゃうことが多くて、怖いとか、なんかいじっちゃだめとか思われるのが一番良くないなって今は思ってて」と大久保。「なるべく下に入っていかなきゃだめだなとは思ってるんだけどね。だからたまにちょっとよだれ垂らしたりはしてる」と明かした。

これに、和田も「よだれ垂らしてる。可愛い！」と反応。大久保は「あと米粒ここにつけてたりとかして、“あ、可愛い、だらしない”みたいなのをやっぱやっていかないと、もう怖い、年上のおばさんってなっちゃうとさ」ともらした。

和田が「そうかな」と首をかしげると、大久保は「明日香さん、あんまり気にしてないでしょ？だからその上とか下とか」と指摘すると、和田は「経験上でしか無いんですけど、そういう方達って、すっごい懐深くて。“すいません、何もできなくて”って下に下に下にってなるよりは“ぜひお話聞かせてほしいです”っていう態度のほうが一緒に時間を過ごす相手としていいかなとは思いますね」。これに、大久保も「そうね。めっちゃめちゃ気持ちいい」と賛同した。