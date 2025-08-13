¸«È´¤¤¤Æ¤¿¡© »³ËÜÍ³¿¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Ç¸«¤»¤¿¡È¾×·â¸÷·Ê¡É¡ÖÎäÀÅ¤¹¤®¤ë¡×Àµ³ÎÌµÈæ¤ÊÁ÷µå¢ªÁö¼Ô¤ò»É¤¹¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¡Ö¤µ¤¹¤¬Í³¿¡×
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹4¡Ý7¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ê8·î11Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö8·î12Æü¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û»³ËÜÍ³¿¡¢Àµ³ÎÌµÈæ¤ÊÁ÷µå¤ÇÁö¼Ô¤ò»É¤¹½Ö´Ö
8·î11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8·î12Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ÂÐ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿¤¬ÈäÏª¤·¤¿ÎäÀÅ¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2²óÎ¢¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¹¶·â¡¢1»à°ìÎÝ¡¢°ìÎÝÎÝ¾å¤Ë¤Ï»Íµå¤òÁª¤ó¤Ç½ÐÎÝ¤Î¥¶¥«¥ê¡¼¡¦¥Í¥È¡¢ÂÇÀÊ¤Ë¤Ï2ÈÖ¤Î¥Î¡¼¥é¥ó¡¦¥·¥ã¥Ì¥¨¥ë¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç¡¢½éµå¡¢³°´ó¤ê¹â¤á¤ËÅê¤¸¤¿154km/h¤ÎÂ®µå¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÂÇ¤¿¤»¤Æ¥«¥¦¥ó¥È0-1¤È¤·¤¿»³ËÜ¤Ï¡¢¥·¥ã¥Ì¥¨¥ë¤Ø¤Î2µåÌÜ¤ÎÅêµå¤òÁ°¤Ë¡¢°ìÎÝÁö¼Ô¤Î¥Í¥È¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¤È¡¢ÆóÎÝ¤Ø¤ÈÎäÀÅ¤ËÁ÷µå¡£¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤Ë¤è¤ê¡¢»³ËÜ¤Ï¼«¤é¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤âÎäÀÅÄÀÃå¤Ê»³ËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤Î¤¢¤ë¤³¤ÎÎäÀÅ¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬Í³¿¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¡×¡ÖÎäÀÅ¤¹¤®¤ë£÷¡×¡Ö¸«È´¤¤¤Æ¤¿¡©¡×¡Öµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤¤¥Õ¥ê¡©¡×¡ÖÀµ³ÎÌµÈæ¡×¡Ö¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤ä¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
»³ËÜ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢NPB»þÂå¤«¤é¸£À©µ»½Ñ¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëÅê¼ê¡£¤½¤¦¤·¤¿°ÕÌ£¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢º£²ó¤ÎÎäÀÅ¤Ê¥×¥ì¡¼¤â¡¢¤½¤ó¤Ê»³ËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹¥È½ÃÇ¤¬¸÷¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë