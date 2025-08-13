工藤静香、ピンクのメガネ姿を披露「すごい似合ってる」「素敵」「可愛い」「貴重」
歌手の工藤静香が、13日までにインスタグラムを更新。美しさあふれる近影を公開すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】工藤静香、タンクトップ姿が「スタイル抜群」「ベルトも可愛い」 過去ショット（4枚）
昨日、北海道帯広市でライブを行った工藤。前日には「旭川から帯広 畑を見ながらのんびり移動をしました」「明日の帯広でのコンサートでお会いできるのを楽しみにしています」と投稿。帽子コーデやメガネ姿を披露した。SNSで公開しているファッションが度々注目を集めているが、今回も「すごい似合ってる」「素敵」「可愛い」など称賛の声が寄せられた。
■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると87年にシングル『禁断のテレパシー』でソロデビュー。以降『MUGO・ん…色っぽい』『嵐の素顔』『くちびるから媚薬』など数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍している。
引用：「工藤静香」インスタグラム（@kudo_shizuka）
【写真】工藤静香、タンクトップ姿が「スタイル抜群」「ベルトも可愛い」 過去ショット（4枚）
昨日、北海道帯広市でライブを行った工藤。前日には「旭川から帯広 畑を見ながらのんびり移動をしました」「明日の帯広でのコンサートでお会いできるのを楽しみにしています」と投稿。帽子コーデやメガネ姿を披露した。SNSで公開しているファッションが度々注目を集めているが、今回も「すごい似合ってる」「素敵」「可愛い」など称賛の声が寄せられた。
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると87年にシングル『禁断のテレパシー』でソロデビュー。以降『MUGO・ん…色っぽい』『嵐の素顔』『くちびるから媚薬』など数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍している。
引用：「工藤静香」インスタグラム（@kudo_shizuka）