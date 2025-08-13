韓国ブランド「WARMGREY TAIL」が伊勢丹新宿ポップアップを開催！ハンドタオルなど必見アイテムがずらり
韓国発のイラストレーションブランド「WARMGREY TAIL（ウォームグレイテール）」が、2025年8月13日（水）〜19日（火）の間、東京・伊勢丹新宿店にて、日本初となる単独ポップアップストア「小さな展示会」を開催。
タオルなどのファブリック雑貨からラグ・アートポスターまで、幅広くラインナップします。
そのほか、限定アイテムの先行販売や、貴重なイラストレーション作品の展示など、ブランドの世界観を存分に楽しめる空間になっていますよ。
韓国発「WARMGREY TAIL」のイラストに癒される〜
イラストレーターのキム・ハンゴルさんと、アートディレクターのイ・ヒョナさん夫妻によって、2015年に韓国・ソウルで設立された、「WARMGREY TAIL」。
ブランド名は、2匹の飼い猫が、どちらもグレーのしっぽだったことが名前の由来なのだとか。
大自然からインスピレーションを得た山や海、広大な大地、野生動物など、“あらゆる生命の物語”を表現した、暮らしに温もりと遊び心をプラスするコレクションを展開しています。
柔らかなタッチと落ち着いた色彩で描かれた動物のキャラクターたちは、大人でも使いやすいかわいさが人気なんですよ。
2023年のスタバ限定コラボで注目度が急上昇！
スタバ限定コラボ「ハギーベア」のぬいぐるみキーリング
「WARMGREY TAIL」の注目度が急上昇したきっかけは、2023年に韓国のスターバックスとの限定コラボレーションとして登場した、クマのキャラクター「ハギーベア」のぬいぐるみキーリング。
オンラインでは、発売されてからわずか1日で完売するほど、人気を集めたそうです。
現在は、韓国発の“かわいすぎない癒し系デザイン”の新定番として、世界で注目されているんです。
ハギーベア
ちなみに「ハギーベア」は、優しい表情と丸みを帯びたフォルムが愛らしい、シンプルな線で書かれたクマのキャラクター。ポスターやファブリックアイテムとしてお目見えしていますよ。
ゆるかわな「バニーバニー」や「ハギーベア」のグッズ
「バニーバニー」は、長いお耳を自由に動かす様子がユニークでかわいい、人気キャラクター。ハンドタオルやポーチなど、さまざまなアイテムに登場しています。
伊勢丹新宿店のポップアップにて先行販売されるのは、「バニーバニーハンドクロス2枚セット」（税込2838円）。
既存のタオルよりも小さくて軽い、25×25cmのミニタオルです。
テーブルウェアには、マグカップなどがラインナップします。
「ハギーベア」や「ブラウンベア」たちと、ほっこりしたティータイムが楽しめそうですね。
購入者限定のノベルティをまとめたよ
ポップアップでは、商品を購入するとステッカー1枚がもらえます。
税込5500円以上のお買い物で、2色のライオンスポンジ、または、バニーバニーのマウスパッドの3種からランダムで1つ、
税込1万1000円以上で、バニーバニーのキッチンクロスorドットチェックのキッチンクロス、どちらかランダムでもらえますよ。
ノベルティはどれも数量限定だから、気になる人は早めのショッピングがおすすめです。
「WARMGREY TAIL」のアートポスターも登場
伊勢丹新宿店で開催される「WARMGREY TAIL」のポップアップでは、アートポスターも展示される予定。
お買い物だけでなく、ギャラリーとしてもブランドの世界観を味わえそうですね。
WARMGREY TAILポップアップ
会場：伊勢丹新宿店 本館2階 イーストパーク／プロモーション（東京都新宿区新宿3-14-1）
会期：2025年8月13日（水）〜19日（火）
WARMGREY TAIL公式Instagram：@warmgreytail
参照元：AEL株式会社 プレスリリース
タオルなどのファブリック雑貨からラグ・アートポスターまで、幅広くラインナップします。
そのほか、限定アイテムの先行販売や、貴重なイラストレーション作品の展示など、ブランドの世界観を存分に楽しめる空間になっていますよ。
イラストレーターのキム・ハンゴルさんと、アートディレクターのイ・ヒョナさん夫妻によって、2015年に韓国・ソウルで設立された、「WARMGREY TAIL」。
ブランド名は、2匹の飼い猫が、どちらもグレーのしっぽだったことが名前の由来なのだとか。
大自然からインスピレーションを得た山や海、広大な大地、野生動物など、“あらゆる生命の物語”を表現した、暮らしに温もりと遊び心をプラスするコレクションを展開しています。
柔らかなタッチと落ち着いた色彩で描かれた動物のキャラクターたちは、大人でも使いやすいかわいさが人気なんですよ。
2023年のスタバ限定コラボで注目度が急上昇！
スタバ限定コラボ「ハギーベア」のぬいぐるみキーリング
「WARMGREY TAIL」の注目度が急上昇したきっかけは、2023年に韓国のスターバックスとの限定コラボレーションとして登場した、クマのキャラクター「ハギーベア」のぬいぐるみキーリング。
オンラインでは、発売されてからわずか1日で完売するほど、人気を集めたそうです。
現在は、韓国発の“かわいすぎない癒し系デザイン”の新定番として、世界で注目されているんです。
ハギーベア
ちなみに「ハギーベア」は、優しい表情と丸みを帯びたフォルムが愛らしい、シンプルな線で書かれたクマのキャラクター。ポスターやファブリックアイテムとしてお目見えしていますよ。
ゆるかわな「バニーバニー」や「ハギーベア」のグッズ
「バニーバニー」は、長いお耳を自由に動かす様子がユニークでかわいい、人気キャラクター。ハンドタオルやポーチなど、さまざまなアイテムに登場しています。
伊勢丹新宿店のポップアップにて先行販売されるのは、「バニーバニーハンドクロス2枚セット」（税込2838円）。
既存のタオルよりも小さくて軽い、25×25cmのミニタオルです。
テーブルウェアには、マグカップなどがラインナップします。
「ハギーベア」や「ブラウンベア」たちと、ほっこりしたティータイムが楽しめそうですね。
購入者限定のノベルティをまとめたよ
ポップアップでは、商品を購入するとステッカー1枚がもらえます。
税込5500円以上のお買い物で、2色のライオンスポンジ、または、バニーバニーのマウスパッドの3種からランダムで1つ、
税込1万1000円以上で、バニーバニーのキッチンクロスorドットチェックのキッチンクロス、どちらかランダムでもらえますよ。
ノベルティはどれも数量限定だから、気になる人は早めのショッピングがおすすめです。
「WARMGREY TAIL」のアートポスターも登場
伊勢丹新宿店で開催される「WARMGREY TAIL」のポップアップでは、アートポスターも展示される予定。
お買い物だけでなく、ギャラリーとしてもブランドの世界観を味わえそうですね。
WARMGREY TAILポップアップ
会場：伊勢丹新宿店 本館2階 イーストパーク／プロモーション（東京都新宿区新宿3-14-1）
会期：2025年8月13日（水）〜19日（火）
WARMGREY TAIL公式Instagram：@warmgreytail
参照元：AEL株式会社 プレスリリース