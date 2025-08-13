エコノスがＳ高カイ気配、ハードオフによるＴＯＢ価格１４１０円にサヤ寄せ◇

エコノス<3136.SP>がストップ高の１３５６円でカイ気配となっている。ハードオフコーポレーション<2674.T>が１２日の取引終了後、発行済み株数の１５．９６％を所有する同社に対し、完全子会社化を目指してＴＯＢを実施すると発表しており、ＴＯＢ価格１４１０円にサヤ寄せする格好となっている。



エコノスは北海道においてハードオフの加盟店としてリユース事業などを展開しており、完全子会社化により、北海道でエコノスが出店しているハードオフグループ店舗計５３店舗の運営を強化するのが狙い。買い付け予定数は１１０万７９９９株（下限６６万８５００株、上限設定なし）で、買付期間は８月１３日から９月２５日までを予定。ＴＯＢ成立後、エコノス株は所定の手続きを経て上場廃止となる予定で、この発表を受けて札幌証券取引所は同社株を８月１２日付で監理銘柄（確認中）に指定している。なお、エコノスは今回のＴＯＢに対して賛同の意見を表明し、株主に応募を推奨している。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS