¿åÃå¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡¦ÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¡¢¼¡½÷¤È¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤¬11Æü¡¢Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¼¡½÷¡¦çý³ðºÚ¤µ¤ó¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ Ì¼2¿Í¤È¤Î¿åÃå»Ñ¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡13ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¦è½¡¹ºÚ¤µ¤ó¤È9ºÐ¤Î¼¡½÷¡¦çý³ðºÚ¤µ¤ó¡¢2¿Í¤ÎÌ¼¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÌÚ²¼¤µ¤ó¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢Ì¼2¿Í¤ä¼«¿È¤Î¿åÃå»Ñ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤Æ³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÈþ¿Í»°»ÐËå¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¼¡½÷¤È¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡11Æü¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö·î¤¬¹¥¤¤Ê¼¡½÷¡¡´èÄ¥¤Ã¤ÆåºÎï¤Ê¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢çý³ðºÚ¤µ¤ó¤È¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë