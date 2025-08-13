timelesz¾¾ÅçÁï¡¡Æ´¤ì¤Î±ÑÇÐÍ¥¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¤É¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¾þ¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¤Î¾¾ÅçÁï¤¬£±£³Æü¡¢Åìµþ¡¦¸¶½É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡¡¥·¥ç¥Ã¥×¡¡¸¶½É¡×¥ª¡¼¥×¥óµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥É¥é¥³¡¦¥Þ¥ë¥Õ¥©¥¤Ìò¤ò±é¤¸¤¿¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¤Î¥È¥à¡¦¥Õ¥§¥ë¥È¥ó¤È¤È¤â¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤Î»þ¤Ë¿Þ½ñ´Û¤ÇËÜ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤«¤é¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾¾Åç¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Þ¥ë¥Õ¥©¥¤¤¬¹¥¤¤Ç¡ÖºÇ½é¤Ï¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¸«Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¥Þ¥ë¥Õ¥©¥¤¤Ï¥Ò¡¼¥ë¤À¤±¤ÉÁþ¤á¤Ê¤¤¡¢¿Í´ÖÅª¤Ë¼å¤¤ÉôÊ¬¤ò¤ß¤»¤ë½Ö´Ö¤¬»É¤µ¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥È¥à¤«¤é¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¹¥ê¥¶¥ê¥ó¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤ÈÂç´î¤Ó¡£¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¤É¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¾þ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¾¾Åç¤Ï¡ÖËÍ¼«¿È¤¬°ìÅÙ·ÝÇ½¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¥È¥à¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤Î¥Þ¥ë¥Õ¥©¥¤¤ÎÌò¤Ç¤âÇº¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢µ¬ÌÏ´¶¤Ï°ã¤¦¤±¤É¶¦´¶¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¥È¥à¤Î¸å²¡¤·¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢·ÝÇ½³¦¤Î³èÆ°¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ø´¶¼Õ¤·¤¿¡£