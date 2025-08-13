セブン−イレブン・ジャパンは、TSSテレビ新広島の大人気アウトドア番組「西村キャンプ場」とのコラボ商品を8月19日から、鳥取県、島根県、広島県、山口県のセブン−イレブンで順次展開する。

今回、バイきんぐ西村さんとコラボし“炭火焼”や“スパイス”などキャンプ飯ならではの魅力を活かした4品を展開。アウトドア気分を味わえる本格的な味わいで、暑い夏にもぴったりのメニューに仕上げた。エリア限定の「ここだけの特別な体験」をぜひ楽しんでほしいという。

この夏、中国エリア（岡山県除く）のセブン−イレブンに、人気番組「西村キャンプ場」とのコラボメニューが登場する。バイきんぐ西村さんのこだわりを詰め込んだ絶品キャンプ飯4品を展開。地域に愛される番組とタッグを組み、鳥取県、島根県、広島県、山口県へ元気を届ける。



「炭火焼スパイスチキンと彩り野菜プレート」

「炭火焼スパイスチキンと彩り野菜プレート」は、キャンプのバーベキューをイメージし、炭火で焼き上げたスパイシーなチキンに、夏野菜を添えた彩りの良い仕立てになっている。ボリューム感と野菜の食感、甘みを味わえる。



「ガーリックカレー御飯 ベーコン＆エッグ」

「ガーリックカレー御飯 ベーコン＆エッグ」は、香り豊かで食べ応えのあるベーコンと目玉焼きをのせたボリューム感のある仕立てになっている。ガーリックの香り豊かなカレーとベーコン、たまごが相性抜群で、この季節にぴったりのメニューだという。



「豚ガツチャンジャ」

「豚ガツチャンジャ」は、ピリ辛の味わいがクセになる、お酒にぴったりのカップデリ。豚のガツをキムチベースのヤンニョムでチャンジャの味付けに仕立てた旨辛のおつまみとなっている。



「黒胡椒仕立ての炭火焼鳥」

「黒胡椒仕立ての炭火焼鳥」は、炭火で香ばしく焼いた鶏肉に、黒胡椒の風味をしっかり効かせたシンプルな仕立てになっている。鶏本来の旨味とスパイスの余韻を楽しめるこだわりのカップデリだという。

「西村キャンプ場」とは、いまや全国各地で放送されているテレビ新広島の人気アウトドア番組。お笑いコンビ・バイきんぐ西村さんが、地域の魅力や食材に触れながらキャンプを楽しむ様子を描いている。2019年10月からレギュラー放送を開始し、多くの視聴者から支持されている人気番組となっている。また番組では、地元の魅力を食や自然を通じて発信するなど、地域貢献にも積極的に取り組み、“地域を元気にする”活動を広げている。

［小売価格］

炭火焼スパイスチキンと彩り野菜プレート：698円

ガーリックカレー御飯 ベーコン＆エッグ：698円

豚ガツチャンジャ：328円

黒胡椒仕立ての炭火焼鳥：328円

（すべて税別）

［発売日］8月18日（月）

セブン−イレブン・ジャパン＝https://www.sej.co.jp