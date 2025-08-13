メッツのデビッド・スターンズ編成本部長が12日、神宮球場で行われたヤクルトーDeNA戦を視察した。今オフのメジャー挑戦が濃厚となっているヤクルトの主砲・村上宗隆内野手のプレーをチェックしたと思われ、米複数メディアが報じている。



■編成本部長の前でサヨナラ弾

■「6年契約でド軍」と予想

1ー1で迎えた9回無死一塁。打席に入った村上は、DeNA中川虎大投手の初球ストレートを捉え、サヨナラの5号2ランをバックスクリーンに叩き込んだ。自ら「（手応えは）完璧」と表現した村上。この日は4打数2安打2打点の活躍で、視察に訪れたメッツのスターンズ編成本部長の前でアピールに成功した。ポスティングシステムを利用し、今オフのメジャー挑戦が濃厚となっている村上については米メディアも興味津々。今回スターンズ編成本部長の訪日が明らかになったことで、改めて大きな話題となっている。『The Sporting News」は「ヤンキース移籍の噂が渦巻く中、メッツも日本人スーパースターを次なる補強のターゲットに」と題して報道。「ムラカミの移籍先としては、長らくヤンキースが有力と噂されてきた。しかし今、メッツもその候補に浮上した」と伝えた。メッツの三塁手は現在、昨季活躍したマーク・ビエントス内野手が不調のため、ブレット・バディ内野手やロニー・マウリシオ内野手ら複数人で回している状況。そのため、多くの米メディアが、日本の長距離砲にホットコーナーを託す可能性はあると予想している。また、チームの主砲ピート・アロンソ内野手が、今季終了後にオプトアウト（契約解除できる権利を行使）することも濃厚となっており、アロンソが抜けた後の一塁手に村上を充てることも考えられるという。ただ、米メディア『ブリーチャー・レポート』などは、メッツの前にドジャースが立ちはだかると指摘。「ムラカミはドジャースと6年契約を結び、三塁手としてマックス・マンシーの後継者となる」と断言した。今季のマンシーは序盤こそ苦しんだが、徐々に復調。現在はラインナップに欠かせぬ戦力として活躍している。ただ、今月中に35歳となるベテランであり、チームとしても後継者探しは急務。そこで、同メディアはドジャースが村上に白羽の矢を立てると記した。村上は今季、上半身のケガで長期離脱を余儀なくされたが、7月29日に復帰してからは、14試合で5本塁打を放つなど好調をキープしている。ヤクルトもメジャー挑戦を容認しており、今オフは米複数球団による争奪戦が見込まれている。25歳の動向が今から注目されている。



