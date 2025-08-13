日本テニス協会は１３日、オンラインで会見を開き、９月１２日に開幕する男子テニス国別対抗戦デビス杯ファイナル予選２回戦対ドイツ（東京・有明コロシアム）の日本代表を発表した。元世界ランキング４位で、現６５位の錦織圭（ユニクロ）ら５人が選ばれた。

錦織は、現在行われているシンシナティ・オープン（米オハイオ州シンシナティ）で、腰のけがから約３か月ぶりにツアーに復帰したばかり。しかし、１２日に開幕したツアー下部大会は、肩の故障を理由に、欠場した。

体調が不安視される中、添田豪日本男子代表監督は「体の状態はまだ万全ではないと聞いている。それを承知で、メンバーに入ってほしいと（お願いし）、お互いに合意している。ひどくならないことを祈ってるが、心配はしているが不安には思っていない」と、錦織との交渉を明かした。

錦織は、今のところ、２４日開幕の４大大会今季最終戦、全米オープン（ニューヨーク）に本戦から出場予定だ。日本代表５人は次の通り。順は最新世界ランキングの順番。また、規則で、ドロー抽選の１時間前まで最大３人の選手を交代できるという。

▼男子テニス国別対抗戦デビス杯ファイナル予選２回戦対ドイツ日本代表

錦織圭（ユニクロ）、望月慎太郎（木下グループ）、西岡良仁（ミキハウス）、綿貫陽介（SBCメディカルグループ）、柚木武（イカイ）