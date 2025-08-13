◆第１０７回全国高校野球選手権大会第８日 ▽２回戦 京都国際６―３健大高崎（１３日・甲子園）

昨夏王者の京都国際（京都）が、昨年センバツ王者の健大高崎（群馬）を破り、初戦を突破した。エース左腕の西村一毅（３年）が、４安打３失点、７奪三振で完投した。

初回、２つの四球で２死一、二塁を招いた。続く５番の小堀弘晴捕手（３年）を空振り三振でしのいだが、以降も制球に苦戦。２―０の３回、内野安打と２者連続死球で２死満塁にすると、暴投で１点を献上し、小堀に左翼線へ適時二塁打を浴びて逆転された。３回を終え７３球を投じる厳しい展開となったが、「ひるんでしまったらそこで負けてしまう。押していく気持ちで」と西村。４回以降は、２安打無失点に封じ、１６０球で完投した。

同校初優勝を果たした昨夏の甲子園では、４試合、２４イニングを投げて防御率０・００。胴上げ投手となった。１年ぶりの聖地で初自責点を喫したが、優勝候補の健大高崎を相手に最後までマウンドを守った。目指すは、２００４年、０５年の駒大苫小牧（南北海道）以来となる、史上７校目の連覇。左腕は「格上の相手を倒すことができたので、このまま勢いに乗って、先を見ることなく一戦、一戦に集中して臨んでいきたい」と意気込んだ。