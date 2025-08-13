¥Ø¥ê¥ª¥¹¡¢¾å´üºÇ½ª¤¬ÀÖ»ú³ÈÂç¤ÇÃåÃÏ¡¦4-6·î´ü¤âÀÖ»ú³ÈÂç
¡¡¥Ø¥ê¥ª¥¹ <4593> [Åì¾Ú£Ç] ¤¬8·î13ÆüÃë(12:30)¤Ë·è»»(¹ñºÝ²ñ·×´ð½à=IFRS)¤òÈ¯É½¡£25Ç¯12·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(1-6·î)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÂ»±×¤Ï47.1²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï29.5²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë4-6·î´ü(2Q)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÂ»±×¤Ï21.4²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï5.3²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬³ÈÂç¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î-56.6¡ó¢ª-3768.2¡ó¤ËµÞ°²½¤·¤¿¡£
