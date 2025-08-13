女優の吉岡里帆が“幻の表紙”を公開し、ファンを喜ばせた。

１３日までにインスタグラムで「”ａｒ”ｃｏｖｅｒ 久しぶりのａｒという事で編集部の皆様 練りに練って作って下さいました」と書き始めると、自身が表紙を務める雑誌の写真をアップ。「どちらにするか最後まで慎重に考えて頂き１枚目に 幻の表紙の色校正も…皆様はどちら派？」とつづると、“幻”の表紙も併せて披露した。幻の表紙を飾る吉岡はおへそや美肩があらわになったスタイルになっている。

この投稿にファンからは「幻の表紙吉岡Ｂも美しかーーーーー 肌見せ感が色気と可愛さが混じり合う絶妙なラインで、私の目が非常に喜んでる」「どっちもいい！！！！！！でも実際の表紙はやっぱり里帆ちゃんのキュートさ１０００％爆発してる！！」「ヘソだし里帆ちゃんセクシーカッコいいです」「一枚目の破壊力は凄まじいですね！流石編集部の実力！一枚目が若干の差で良いかも！いかんせん被写体が良すぎるんですもの！正直選べません！」「どちらも可愛すぎて選べません」「その眼差し！たまんない」といった声があがっている。