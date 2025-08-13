グループＡＳＴＲＯのメンバー兼俳優のチャ・ウヌの訓練所での近況が公開された。

１３日、陸軍訓練所ホームページに掲載された「訓練兵スケッチ」の写真にチャ・ウヌの姿も写っており、注目された。

チャ・ウヌはまっすぐな姿勢できりっとした視線を発散している。すでに肌が少し日焼けし、軍の規律に馴染んだ様子も視線を集める。軍服姿で彫刻のような外見を誇り、感嘆させた。

チャ・ウヌは７月２８日に入隊した。同日午後、忠清南道論山（チュンチョンナムド・ノンサン）の陸軍訓練所に入所し、基礎軍事訓練を受けた後、陸軍軍楽隊で兵役義務を履行する。チャ・ウヌは入隊前日にライブ配信で短く切ったヘアスタイルを公開して「２〜３歳以降で一番短い髪」とし、「鏡を見る度にぎこちなく、私にもこんな日が来るなんて不思議に思う。入隊後の私の３０代も気になるし、楽しみだ。皆さんがするすべてのことに幸運があることを願う。元気に行ってくる」と挨拶した。

一方、チャ・ウヌは２０１４年の映画『世界で一番いとしい君へ』で芸能界活動を始め、２０１６年にＡＳＴＲＯメンバーとしてデビューした。ドラマ『私のＩＤはカンナム美人』、『女神降臨』、『ワンダフルワールド』等で俳優活動も並行した。