生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャは、「EVERYYOU（エブリユー）」から、新商品として、メイク落としシート2種類を8月15日に発売する。



「エブリユーメイク落としシート＜角質ケア＞」

現代のライフスタイルにおいて「タイパ（タイムパフォーマンス）」が重視される中、スキンケアも効率性が求められている。忙しい日々を送る人々にとって、クレンジングの工程を短縮できるメイク落としシートは、手軽で時短効果の高いアイテムとして注目されている。特に肌への負担を考え、帰宅後すぐに、ローションを含んだシートでメイクをふき取るだけのクレンジングは、手軽さと快適な使用感を兼ね備えたアイテムとして支持されている。

また、美容の価値観がジェンダーレス化する中、水なしで簡単に使えるシンプルなメイク落としシートは、性別を問わず使いやすいクレンジングアイテムとして支持を集めている。



「エブリユーメイク落としシート＜保湿ケア＞」

商品特徴は、液量が多いことで不織布による肌への摩擦をやわらげながら、毛穴に残ったメイクをすっきり浮かせて、心地よく拭き取れる。一般的なクレンジングローションの使用量は約2〜3mLだが、2倍以上の液量を1枚のシートに含ませている（62枚入り製品1個あたりの液量：446mL）。1枚でもしっかり落とせる大判サイズで、ストレスフリーな使い心地とのこと。液含みが良く、肌への感触がやさしいコットン100％の不織布を使用している。メイクのふき取りやすさにこだわった厚みの素材だとか。透明感アップのクリアタイプと、うるおいケアのモイストタイプの2種類を展開する。夜寝ている間に付いたほこりや皮脂を取る、朝のふき取り洗顔としても活躍する。クレンジング後は化粧水を使ったようなみずみずしい使用感となっている。

エブリユーシリーズは、今後も日常のメイクアップやスキンケアを楽しく心地よくする新商品を展開する予定。多様化するライフスタイルやニーズに寄り添い、より多くの消費者の“暮らしを応援するアイテム”を届けていく考え。

［小売価格］各1760円（税込）

［発売日］8月15日（金）

ドウシシャ＝https://www.doshisha.co.jp