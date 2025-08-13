´ôÉì¡¦¹â»³»Ô¤Ë¡È²«¿§¤¤¤¸¤å¤¦¤¿¤ó¡É ¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤Î¥²¥ì¥ó¥Ç¤Ë20ËüËÜ¤Î¥Ò¥Þ¥ï¥ê ¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤ë
´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤Ç¤Ï¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÀÄ¶õ¤¬Ìá¤ê20ËüËÜ¤Î¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤¬¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û´ôÉì¡¦¹â»³»Ô¤Ë¡È²«¿§¤¤¤¸¤å¤¦¤¿¤ó¡É ¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤Î¥²¥ì¥ó¥Ç¤Ë20ËüËÜ¤Î¥Ò¥Þ¥ï¥ê ¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤ë
°ìÌÌ¤Ë¹¤¬¤ë20ËüËÜ¤Î¥Ò¥Þ¥ï¥ê¡£¤³¤Î¾ì½ê¤Ï¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤Î¥²¥ì¥ó¥Ç¤Ç¡¢º£·î17Æü¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥³¥Ô¥¢¤Ò¤Þ¤ï¤ê±à¡×¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¿¢¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤Ê²Ö¤ÈÁ¯¤ä¤«¤Ê²«¿§¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥µ¥ó¥Õ¥é¥ïー¡×¤È¤¤¤¦ÉÊ¼ï¤Ç¡¢¹â¤µ1.5¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤Î¤¦¤Þ¤Ç¤ÎÂç±«¤Ç°ìÉô¤Î²Ö¤¬ÅÝ¤ì¡¢ÄÌÏ©¤âÊø¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±«¤¬¤ä¤ó¤À¤¤ç¤¦¤Ï¡¢²ÆµÙ¤ßÃæ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤Þ¤ï¤ê±à¤Ïº£·î17Æü¤Þ¤Ç³«±à¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
