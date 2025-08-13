「LoL」ストリーマー大会「NEMOH CUP」開催決定！ eyes氏らキャスター陣も参戦
PC用MOBA「リーグ・オブ・レジェンド（LoL）」のストリーマー大会「League Of Legends NEMOH CUP Supported by GigaCrysta」が8月18日20時より開催される。
本大会は、元プロゲーマーで「LoL」の解説として知られるNemoh氏が主催するストリーマー大会。「LoL」配信で知られるしゃるるさんをはじめ、「大乱闘スマッシュブラザーズ」のプロプレイヤー・ザクレイ選手や、高校生eスポーツ大会「LoL」部門で優勝経験のある大友美有さんらが出場予定だ。さらに、「LoL」のキャスターとして活躍するeyes氏、katsudion氏、Recruit氏、Jaeger氏もプレイヤーとして参加。実況はeスポーツキャスターのSyouryu氏、解説はNemoh氏、オブザーバーはたろべー氏が務める。
大会初日の8月18日20時からは、運営が選出したチームリーダーによるドラフト形式でチーム分けが実施され、翌19日19時より本戦がスタートする。
出場者
実況解説
また、本大会の協賛ブランド「GigaCrysta」とのフォロー＆リポストキャンペーンも開催。8月19日23時59分までに、@GigaCrysta_ioと@zyakusyanemouをフォローし、該当ポストをリポストした中から、抽選で1名に「GigaCrysta」のゲーミングモニターが当たる。
／- 弱者ネ申 / Nemoh (@zyakusyanemou) August 12, 2025
NEMOH CUP × GigaCrysta
フォロー&リポストキャンペーン
＼
抽選で1名様にゲーミングモニター「GigaCrysta」をプレゼント！
🎯 応募方法
・@GigaCrysta_io と @zyakusyanemou をフォロー
・この投稿をリポスト
🗓応募期間
2025年8月11日(月)～2025年8月19日(火) 23:59まで pic.twitter.com/e8qM5rpDqZ