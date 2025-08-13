【League Of Legends NEMOH CUP Supported by GigaCrysta】 開催日時： ドラフト・練習 8月18日20時～ 本番 8月19日19時～

PC用MOBA「リーグ・オブ・レジェンド（LoL）」のストリーマー大会「League Of Legends NEMOH CUP Supported by GigaCrysta」が8月18日20時より開催される。

本大会は、元プロゲーマーで「LoL」の解説として知られるNemoh氏が主催するストリーマー大会。「LoL」配信で知られるしゃるるさんをはじめ、「大乱闘スマッシュブラザーズ」のプロプレイヤー・ザクレイ選手や、高校生eスポーツ大会「LoL」部門で優勝経験のある大友美有さんらが出場予定だ。さらに、「LoL」のキャスターとして活躍するeyes氏、katsudion氏、Recruit氏、Jaeger氏もプレイヤーとして参加。実況はeスポーツキャスターのSyouryu氏、解説はNemoh氏、オブザーバーはたろべー氏が務める。

大会初日の8月18日20時からは、運営が選出したチームリーダーによるドラフト形式でチーム分けが実施され、翌19日19時より本戦がスタートする。

出場者

実況解説

また、本大会の協賛ブランド「GigaCrysta」とのフォロー＆リポストキャンペーンも開催。8月19日23時59分までに、@GigaCrysta_ioと@zyakusyanemouをフォローし、該当ポストをリポストした中から、抽選で1名に「GigaCrysta」のゲーミングモニターが当たる。