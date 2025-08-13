Æ»Ï©´ÙË×¤Ç3¿Í½Å·Ú½ý ¡ÈÃÏÈ×¤Î¼å¤µ¡É»ØÅ¦¤â ÃÚ¹ÀÀÐÀî¸©ÃÎ»ö¤¬¸¶°øµæÌÀ¤ò»Ø¼¨
¹ß¤êÂ³¤¤¤¿Âç±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¼·Èø»Ô¤Î¹ñÆ»¤¬´ÙË×¤·¡¢¼Ö3Âæ¤¬³³²¼¤ËÅ¾Íî¤·¤¿»ö¸Î¡£°ìÌëÌÀ¤±¤¿13ÆüÄ«¡¢ÀÐÀî¸©¤ÎÃÚ¹ÀÃÎ»ö¤¬¸½¾ì¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼·Èø»ÔÃæÅçÄ®¤Î¹ñÆ»249¹æ¤Ï12Æü¸áÁ°5»þ¤´¤íÆ»Ï©¤¬30¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊøÍî¤·¡¢Âç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Ê¤É3Âæ¤¬Å¾Íî¤·¤Æ3¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÇ½ÅÐÅÚÌÚÁí¹ç»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÊøÍî¤·¤¿¾ì½ê¤Ï¡¢70Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÀ¹¤êÅÚ¤ò¤·¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²áµî¤Ë¤â¶á¤¯¤ÇÊøÍî¤¬¤¢¤ê½»Ì±¤«¤éÃÏÈ×¤Î¼å¤µ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÇ½ÅÐÅÚÌÚÁí¹ç»öÌ³½ê¡¦Ç½ÅÐÌÐÏÂ½êÄ¹¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤Ç¤¹¤±¤É¤âÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ»³¤ËµµÎö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¿åÆ»¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¡£¿å¤¬½Ð¤Æ¤Ê¤±¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤À¤±¤É¿å¤¬À¹ÅÚ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊøÍî¤·¤¿¸¶°ø¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡×
ÀÐÀî¸©¡¦ÃÚ¹ÀÃÎ»ö¡Ö²þ¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤³¤³¤¬Êø¤ì¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¸¶°ø¤ÏÄ´¤Ù¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¸½»þÅÀ¤ÇÉüµì¹©»ö¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥Ü¡¼¥ê¥ó¥°Ä´ºº¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾å¤ÇÊä¶¯¡¦Êä½¤¤ÎÊýË¡¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃæÅçÄ®¾®ËÒ¡¦ÀÖºäÃ£ÌéÄ®²ñÄ¹¡Ö±üÇ½ÅÐÊýÌÌ¤Ë¹Ô¤¯¼ÖÎ¾¤¬¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬°ìÈÖ¿´¤ËÝî¤ß¤ë¡£Áá¤¯¤â¤Ã¤È¤Ò¤É¤¤½ê¤òºÆ·ú¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£Æ»Ï©¤¬¼£¤é¤Ê¤¤¤ÈÉü¶½¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡×
Íî²¼¼ÖÎ¾¤ÎÅ±µî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅÅÀþ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ÇÆ»Ï©¤«¤é¤Î°ú¤¾å¤²¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ÊøÍî¸½¾ì¤Ë¥ì¥Ã¥«¡¼¼ÖÎ¾¤Î¿¯ÆþÏ©¤òÀß¤±¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
