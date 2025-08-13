²Æ¤é¤·¤¤Éâ¤ÎØ»Ñ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º ¥µ¥ó¥ê¥ª¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤ª¤Ð¤±¡×¡¡¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¡¤×¤«¤×¤«¤¦¤¤ï
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤äÆüÍÑ»¨²ß¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤òÂ¿¿ôÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¡£
º£²ó¤Ï2025Ç¯8·î7Æü¤è¤ê½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤ª¤Ð¤±¡×¡¡¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¡¤×¤«¤×¤«¤¦¤¤ï¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ù
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153
ÅÐ¾ì»þ´ü¡§2025Ç¯8·î7Æü¤è¤ê½ç¼¡
¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó11¡ß10¡ß8cm
¼ïÎà¡§Á´3¼ï¡Ê¥ì¥Ã¥É¡¢¥Ö¥ë¡¼¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¡Ë
ÅêÆþÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É
´èÄ¥¤Ã¤¿¿Í¤Ë²Ö¥Þ¥ë¤ò¤¯¤ì¤ë¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤ª¤Ð¤±¡×¤¬¡¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤«¤éÅÐ¾ì¡£
²Æ¤é¤·¤¯¡¢¤¦¤¤ï¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡ª
ÀÖ¡¦ÀÄ¡¦²«¿§¤È¡¢¿§°ã¤¤¤Î¤¦¤¤ï¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿3¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
³¤¤ä¥×¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤à¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¥Ú¥í¥ê¤ÈÀå¤ò½Ð¤¹¤ª´é¤Ê¤É¡¢É½¾ð¤Î°ã¤¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢Ï¢¤ìÊâ¤¤·¤ä¤¹¤·¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡£
°ì½ï¤Ë²Æ¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¥¥å¡¼¥È¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡ù
¤¦¤¤ï¤ËÆþ¤Ã¤¿¡¢²Æ¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤ª¤Ð¤±¡×¤¬¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤Î¥µ¥ó¥ê¥ª¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤ª¤Ð¤±¡×¡¡¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¡¤×¤«¤×¤«¤¦¤¤ï¤Ï¡¢2025Ç¯8·î7Æü¤è¤ê½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ù
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
