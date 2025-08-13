『THE LAST OF US』シーズン2 デジタル、ブルーレイコンプリート・ボックスがリリース決定

緊迫のパンデミック・サバイバル第2章、『THE LAST OF US＜シーズン2＞』が本日8月13日（水）よりデジタルのレンタル・販売スタート。また、11月12日（水）よりブルーレイコンプリート・ボックス（3枚組）の発売、DVDレンタルが決定した。

充実の特典映像！ペドロ・パスカルとベラ・ラムジーのQ＆Aも

人気ゲームをもとに、その生みの親であるニール・ドラックマンと、『チェルノブイリーCHERNOBYLー』のクリエイターであるクレイグ・メイジンが脚本・製作総指揮を務める『THE LAST OF US』。そのシーズン1第1話は、初日だけで470万人（リニア＋Max）を記録し、2010年以降の米HBO作品の中で『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン＜シーズン1＞』に次ぐ視聴者数をマーク。米国では、一話あたりの平均視聴者数が3200万人超と、HBOにおけるデビューシーズンとしては歴代最多視聴数を誇る。そのクオリティの高さは各方面から高く評価されており、第75回プライムタイム・エミー賞では24ノミネートとなり計8部門を受賞。シーズン2も高く評価され、第77回エミー賞では16ノミネートに！ すでにシーズン3制作も決定している。

キャストは、シーズン1に引き続きペドロ・パスカル（『ファンタスティック4：ファースト・ステップ』）とベラ・ラムジー（『ゲーム・オブ・スローンズ』）が続投。そしてシーズン2からの新キャストとして、キャサリン・オハラ（『ホーム・アローン』シリーズ）、ジェフリー・ライト（『ウエストワールド』）、イザベラ・メルセド（『スーパーマン（2025）』）、ケイトリン・デヴァー（『アンビリーバブル たった1つの真実』）などが加わった。

感染者がはびこるアメリカ全土を横断した危険な旅から5年。ジョエルとエリーはワイオミング州ジャクソンの町の一員となり、平穏に暮らしていた。しかし、ある壮絶な出来事によって安らぎは失われ、エリーは再び危険な旅へ赴くことに…。

ちなみに、ブルーレイコンプリート・ボックスには、合計150分を超えるメイキングや解説映像を収録！ アクション・スタントシーンのメイキングはもちろん、キャラクター紹介や物語の解説などの特典映像が満載だ。ペドロ・パスカルとベラ・ラムジーのQ＆Aや、ここでしか観ることのできないベラ・ラムジー＆イザベラ・メルセド＆ヤング・マジノが撮影現場で撮った思い出の写真を披露する映像など、ファンなら絶対にチェックしたい充実の内容となっている。

『THE LAST OF US＜シーズン2＞』商品情報

【デジタル（レンタル・販売）】

8月13日（水）よりデジタル販売開始（字幕版のみ）

公式サイト：https://www.warnerbros.co.jp/home_entertainment/pyickvpv1z59/

【ブルーレイ（販売）】

11月12日（水）よりブルーレイコンプリート・ボックス（3枚組）を販売

◆品番：10008-57460

◆価格：13,000円＋税

◆本編収録時間：約377分

◆収録エピソード：第1話：未来の日々、第2話：谷を抜けて、第3話：道、第4話：1日目、第5話：愛を感じよ、第6話：代償、第7話：集結

◆映像特典内容：159分

DISC1：●メイキング ＊エピソード1＊エピソード2＊エピソード3●広がる世界●ジャクソンへようこそ●ジャクソンの戦い

DISC2：●メイキング＊エピソード4＊エピソード5●ジョエルの旅路●エリーの旅路●キャラクター紹介＊ジョエル＊エリー＊アビー＊ディー●キノコ・チャレンジ

DISC3：●メイキング＊エピソード6＊エピソード7●ペドロ・パスカルとベラ・ラムジーのQ＆A●素顔のふたり：イザベラ・メルセド＆ヤング・マジノ●新たな感染者●カメラロール●スタント・アクションの舞台裏●エリーの復讐の行方●『THE LAST OF US』の視覚効果

店舗別特典：【Amazon.co.jp】A3ビジュアルシート／【楽天ブックス】キャラファインボード

発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング

権利元：ワーナー ブラザース ジャパン

【DVD（レンタル）】

11月12日（水）よりVol.1〜4 レンタル開始

発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング

権利元：ワーナー ブラザース ジャパン

（海外ドラマNAVI）

