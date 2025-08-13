¡Ø¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä⋆¡Ù¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤+DVD¥»¥Ã¥ÈÈ¯Çä¡ªÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¤¬ÆüËÜ½é¸ø³«
¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ëÄ¶Âçºî¤ò¼¡¡¹¤ÈÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¾×·â¤È¶½Ê³¤òÆÏ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¿¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬Â£¤ë¡¢¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤ËÂå¤ï¤ë¿·¥Á¡¼¥à¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä⋆¡Ù¤Î¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤+DVD¥»¥Ã¥È¡¢4K UHD+3D+¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¥»¥Ã¥È¤¬9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¡ª
¤³¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡×¿·¾Ï¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤¬Éº¤¦¡É¥Ë¥å¡¼¡¦¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡É½¸·ë¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëµ®½Å¤Ê¡ÖÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤Þ¤È¤áÌò¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡¦¥½¥ë¥¸¥ã¡¼¡¿¥Ð¥Ã¥¡¼¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë±ÇÁü¤â¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤«¤é°ìÉô²ò¶Ø¡ª
¡Ø¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä⋆¡ÙÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¡õ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä±ÇÁü
¤³¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢Á°È¾¤Ç¡È¥Ë¥å¡¼¡¦¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡É¤È¤·¤Æ½¸·ë¤·¤¿¿·¥Á¡¼¥à¤¬CIAÄ¹´±¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¡¦¥¢¥ì¥°¥é¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥©¥ó¥Æ¡¼¥Ì¤Ë¤è¤êÁ´À¤³¦¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤ëÎ×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¸åÈ¾¤Ç¤ÏÀ½ºîÁí»Ø´ø¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Á¥ã¥Ú¥Ã¥¯¤È¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡¦¥½¥ë¥¸¥ã¡¼¡¿¥Ð¥Ã¥¡¼¡¦¥Ð¡¼¥ó¥ºÌò¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¡¦¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤¬»ý¤Ä¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¶¦´¶¤Ç¤¤ëÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì²áµî¤Î²á¤Á¤È³ëÆ£¤·¡¢¶ìÇº¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯ËÜºî¤Ï¡¢¼åÅÀ¤ä·çÅÀ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½Ãç´Ö¤È½õ¤±¹ç¤¤¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Îµï¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤¬Á´À¤³¦¤«¤éÂç¤¤Ê¶¦´¶¤ò½¸¤á¤¿¡£¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥¡¼¤ÎÆóÌÌÀ¤ò½Ð¤»¤Æ´ò¤·¤¤¡£º£¤ÏµÄ°÷¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²áµî¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤¬¤Ì¤°¤¤ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡£º£¤ÎÈà¤òºî¤Ã¤¿²áµî¤Ï¾Ã¤·µî¤ì¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤âÆ±¤¸¤ÇÆóÌÌÀ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Á¥ã¥Ú¥Ã¥¯¤¬¡ÖÈà¤é¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤òµ±¤«¤·¤¤¥Ò¡¼¥í¡¼¤À¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²áµî¤Î¶²ÉÝ¤äÄË¤ß¡¢²á¤Á¤ò¼«³Ð¤·¿Ê¤à¤Ù¤Æ»¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¤³¤½¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡È¥Ë¥å¡¼¡¦¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡É¤Ê¤Î¤À¡£
¤³¤ÎÅÙÈ¯Çä¤¹¤ë¡Ø¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä⋆¡Ù¤Î¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤+DVD¥»¥Ã¥È¡¢4K UHD+3D+¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¥»¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¡Ê¹ØÆþ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢º£²ó²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Á¡¼¥à·ëÀ®¡×¤ä¡¢¡ÖÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¡×¤ÎÂ¾¡¢¥¨¥ì¡¼¥Ê¡¦¥Ù¥í¥ïÌò¤Î¥Õ¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥Ô¥å¡¼¤¬À¤³¦2°Ì¤Î¹â¤µ¤Î¥Ó¥ë¤«¤é¥À¥¤¥Ö¤¹¤ë°µ´¬¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤òÂª¤¨¤¿¡Ö¹âÁØ¥Ó¥ë¤«¤é¤Î¹ß²¼¡×¡¢ËÜºî¤Î½ÅÍ×¤Ê¥«¥®¤ò°®¤ë¡Ö¥Ü¥Ö¡¢¥»¥ó¥È¥ê¡¼¡¢¥ô¥©¥¤¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡¢»×¤ï¤º¿á¤½Ð¤·¤Æ»£±Æ¤¬ÃæÃÇ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¡ÖNG¥·¡¼¥ó½¸¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î½¼¼Â¤·¤¿¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼ýÏ¿¡ª
¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÄ¶Âçºî¤Î¸ø³«¤¬Â³¤¯¤Þ¤µ¤Ëº£¡¢¿ÍÎà¾ÃÌÇ¤Î´íµ¡¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤¿¡ÒÄ¶¥¯¥»¶¯¤ÊÌµË¡¼Ô¡Ó¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¡¢¿ÍÀ¸µÕÅ¾¤òÅÒ¤±¤¿¥Ð¥È¥ë¡Ø¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä⋆¡Ù¤ò¡¢¤¼¤Ò¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤+DVD¥»¥Ã¥È¡¢4K UHD+3D+¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¥»¥Ã¥È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¡Ê¹ØÆþ¡¿¥ì¥ó¥¿¥ë¡Ë¤Ç³Ú¤·¤â¤¦¡ª
¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡¦¥½¥ë¥¸¥ã¡¼¡¿¥Ð¥Ã¥¡¼¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º¤È¤Ï
2025Ç¯ÅÙ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¡£¡Ø¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä⋆¡Ù¤ÏÈà¤¬¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡¦¥½¥ë¥¸¥ã¡¼¡¿¥Ð¥Ã¥¡¼¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º¤ò±é¤¸¤ëµÇ°¤¹¤Ù¤10ËÜÌÜ¤ÎºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÃæ¤ÇÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÈà¤¬¾å±¡µÄ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤âºÇ¹â¤À¤Í¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦´Ä¶¤ÏÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤Î¤¹¤´¤¯µç¶þ¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇÎ¦¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿µû¤Î¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤À¤«¤é¤µ¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¡ÒÄ¶¥¯¥»¶¯¤ÊÌµË¡¼Ô¡Ó¥Á¡¼¥à¡¢¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä⋆¤Î¤Þ¤È¤áÌò¤òÌ³¤á¤ëÈà¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Â¸Ê¬¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
