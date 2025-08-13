『FARGO／ファーゴ』クリエイターが手掛ける『エイリアン』最新作『エイリアン：アース』に注目！

巨匠リドリー・スコットが生み出した、恐怖の原点にして、頂点ともいえる『エイリアン』。そこから始まった、『エイリアン』シリーズでは、宇宙船や惑星を舞台にした、人類と宇宙最恐の生命体“エイリアン”との壮絶な戦いがこれまで描かれてきた。寄生した人間の胸を突き破り、異常な速さで進化する宇宙最恐の生命体“エイリアン”は、その不気味なデザインから、映画史上もっとも恐ろしく独創的なクリーチャーと評されるなど、世界を魅了。主演のシガーニー・ウィーバーら名優たちによる閉鎖された宇宙空間での凄絶な死闘が話題を呼び、第52回アカデミー視覚効果賞をはじめ数々の賞を受賞したレジェンド的作品。

最新作『エイリアン：アース』は、Disney+（ディズニープラス）のスターで8月13日（水）より配信。本作の舞台となるのはシリーズ1作目『エイリアン』の2年前である2120年の地球、世界はプロディジー、ウェイランド・ユタニ、リンチ、ダイナミック、スレッショルドという5つの大企業によって統治されていた。そんな中、ウェイランド・ユタニ社の宇宙船が地球に墜落し、人類は宇宙最恐の生命体と対峙することとなる―。

『FARGO／ファーゴ』ノア・ホーリーとは？

本作の監督を務めたのは、ノア・ホーリー。彼は、コーエン兄弟による映画『ファーゴ』に着想を得て、ドラマシリーズ『FARGO／ファーゴ』の脚本を自ら執筆し、監督・製作総指揮も兼任している。『FARGO／ファーゴ』シリーズは、毎シーズンごとに異なるキャラクターと独立したストーリーで構成されたアンソロジー・シリーズであり、クリエイターであるホーリーを中心とした一貫した製作体制のもと、現在シーズン5まで制作されている。

『FARGO／ファーゴ』は、テレビ界のアカデミー賞ともいえるエミー賞ではシリーズを通じて数々の賞に輝き、2024年のエミー賞では、リミテッド・シリーズ部門の作品賞、主演男優賞、主演女優賞、監督賞、脚本賞など計15ノミネートを獲得。名作を題材にした本作の制作はプレッシャーも大きかったはずだが、ホーリーは見事に誰もが認める傑作を作り上げ、いまもなお世界中で不動の人気を誇っている。

『エイリアン』シリーズ初のドラマシリーズの監督に

そんな大注目のホーリーが『SHOGUN 将軍』のFXが放つ『エイリアン』シリーズ初のドラマシリーズの監督に大抜擢！ 本作では、ウェイランド・ユタニ社の宇宙船「マギノット号」が、プロディジー社が統治する街に墜落したところから、最悪の物語が始まることとなる。その宇宙船に乗っているのは、――「宇宙の果てにいた5種の生命体」。“怪物”とも言われるこの生命体を封じ込めなければ、地球にとって手遅れになる…。

そんな状況の中、プロディジー社の天才創業者兼CEO若き天才CEOカヴァリエが生み出した、人間の意思を移植されたアンドロイドで、世界初の＜ハイブリッド＞であるウェンディは、宇宙船の中に格納されていたモノを回収する任務を任され、墜落した宇宙船へ向かうこととなる。地球に襲来したエイリアンに対し、人間、そして人間を超越した存在であるハイブリッドが、どう立ち向かっていくのか、人間ドラマにも期待が高まるサバイバルスリラーが描かれる。

シリーズ初となるドラマ作品、さらにFX制作ということでファンからの注目度も高い本作は既に海外で披露され、絶賛の声が続出。「『エイリアン』シリーズの伝統を、『FARGO／ファーゴ』で知られるノア・ホーリーが手がける『エイリアン：アース』は、独自の想像力と知性、そして圧倒的なスケール感で見事に受け継いでいる。」「ホーリー監督は、人類の「傲慢さ」と「欲望」という根深い欠点を軸に、緊張感や悲劇、そして抗えない好奇心を巧みに織り交ぜながら、この物語を見事に構築している。」と、『エイリアン』シリーズファンも太鼓判を押すほどの、クオリティを叩き出している。

期待のホーリーが手掛ける『エイリアン：アース』では、エイリアンの脅威だけではなく、それぞれのキャラクターにフォーカスが当てられた人間ドラマも魅力となってきそうだ。

地球を舞台に繰り広げられる、宇宙最強にして最恐の生命体“エイリアン”と人類の死闘――。これまでの『エイリアン』シリーズで描かれてきた形態とは異なる“5種の生命体”から、人類は地球を守ることができるのか――。今年の夏、未だかつてない恐怖と絶望のドラマが、遂に13日（水）幕を開ける。

