¡Úê»ê§¡Û¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©ÃÈ¤«¤¤»þ´ü¤ËÂ¿¤¤À¸¤Êª¤ÎÌ¾Á°¡ª
¡Öê»ê§¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡Öê»ê§¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
´Á»ú¼«ÂÎ¤¬Æñ¤·¤¯¡¢ÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼Â¤Ï¤è¤¯¸«¤«¤±¤ëÀ¸¤Êª¤Ç¤¹¤è¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Öê»ê§¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¥«¥Þ¥¥ê¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö¤È¤¦¤í¤¦¡×¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤âÀµ²ò¤Ç¤¹¡£
ê»ê§¤Ï¡¢ÂÎÄ¹Ìó7cm¡Á9cm¤Ç¡¢ºÙÄ¹¤¯ÎÐ¿§¤Îº«Ãî¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Î¾®º«Ãî¤òÊá³Í¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Á°µÓ¤Ï³ù¾õ¤Ë¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÆÃÄ§Åª¤Ê·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ê»ê§¤Ï¡¢ÃÈ¤«¤¤»þ´ü¤Ë¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡Ö¥«¥Þ¥¥ê¡×¤Ë´Á»ú¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò³Ð¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
