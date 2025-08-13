(C)NHK

珠玉の名作やシリーズを徹底分析し、ゲーム愛溢れる出演者たちが語り尽す、NHKのゲーム教養番組「ゲームゲノム」。8月20日23時から、新作として「モンスターハンター」「桃太郎伝説」「ゲーム音楽SP」を3夜連続で放送する。

「ゲームゲノム」放送スケジュール

《第一夜》生態をとらえる ～モンスターハンター～

8月20日（水）23時～23時29分 NHK総合

《第二夜》喜怒哀楽のレール～桃太郎電鉄～

8月21日（木）23時～23時29分 NHK総合

《第三夜》ゲーム音楽SP

8月22日（金）23時～23時29分 NHK総合

ゲームの誕生からおよそ半世紀…今やひとつの“文化”となったゲーム。プレイ体験を通して受け取ってきた大切な感情や価値観、そしてクリエイターたちの創意工夫や哲学を“ゲームゲノム(遺伝子)”と呼び、その魅力や奥深さに迫る番組。

《第一夜》生態をとらえる ～モンスターハンター～

8月20日に取り上げるのは、狩猟ゲームの名作「モンスターハンター」シリーズ。

巨大なモンスターと対峙し、ハンティングに挑む本作。狩猟生活という独自の世界観が多くのプレイヤーを魅了し、初代発売から21年、累計販売1億2000万本を超えるなど、その人気は世界に広がっている。

本シリーズの特徴は、作りこまれたモンスターの”生態”。生息地や好きな食べ物に留まらず、フィールドに擬態する、死んだふりをしてプレイヤーを欺くなど動物さながらの行動が緻密に表現されている。そうした生態を読み解くことが、狩猟成功の鍵となる。

(C)NHK

今回の見どころは、特別に許されたゲーム開発現場への取材。電子生物であるモンスターに命を吹き込む工夫やこだわりの数々に密着取材で迫る。

ゲストは山田裕貴(俳優)、藤岡要(ゲームクリエイター)、徳田優也(ゲームクリエイター)。

《第二夜》喜怒哀楽のレール～桃太郎電鉄～

(C)NHK

21日は、パーティーゲームの金字塔「桃太郎電鉄」シリーズ。

最大4人で日本全国をすごろく形式で移動しながら各地の物件を購入し、1番のお金持ちを目指す本作。シンプルなルールで世代問わず白熱できることから、家族や友人たちとプレイした記憶が多くの日本人に刻まれている。近年は「地理や経済の勉強になる」と学校現場への導入も進む。

(C)NHK

そんな本作の生みの親であるクリエイターのさくまあきらが守ってきた哲学が「画面の中ではなく、画面の前を作る」こと。そこに込められた、プレイヤーの“喜怒哀楽”を揺さぶる旅路の秘密をひも解く。

(C)NHK

ゲストはヒャダイン(作曲家)、犬山紙子(コラムニスト)、本多大夢(ROIROM)、浜川路己(ROIROM)、さくまあきら(ゲームクリエイター)、桝田省治(ゲームクリエイター)、岡村憲明(ゲームクリエイター)、堀井雄二(ゲームクリエイター)。

《第三夜》ゲーム音楽SP

(C)NHK

22日は、プレイ体験を音で彩る“ゲーム音楽”がテーマ。

東京五輪開会式では、ゲーム音楽が入場曲に使用され大きな話題に。ゲーム音楽はなぜここまで愛されるのか。そして、ゲーム音楽ならではの魅力とは。MC三浦大知がスタジオを飛び出し、キーパーソンを訪ねる。

(C)NHK

一人目は「ファイナルファンタジー」シリーズの音楽を手がけた植松伸夫。容量に厳しい制限があった時代から、いかに豊かなメロディを紡いだのか。その工夫と込められた哲学からゲーム音楽の歴史をひも解く。

(C)NHK

もう一人は「ゲーム×音楽」の融合体験を追求し続ける水口哲也。手掛けた「テトリス・エフェクト」はブロックを動かすと鳴る効果音がBGMと相まって自ら音楽を奏でているような感覚になる不思議なゲームだ。水口がプレイヤーに届けたい体験とは。

ゲストは植松伸夫(作曲家)、水口哲也(ゲームクリエイター)、岩本翔(サウンドプログラマー)。

番組キービジュアルがリニューアル。制作は上國料勇氏

(C)NHK

夏季新作3本の放送に合わせ、番組のキービジュアルがリニューアルされた。

制作を手掛けたのは、「ファイナルファンタジー」シリーズなど、数々のゲームのアートディレクションを務め、イラストレーター・洋画家として活躍する上國料勇氏。

【さらなるゲームの深淵へ】をキャッチコピーに、まだまだ知られていないゲームという文化や作品の魅力と奥深さにもう一歩迫る番組の決意を表現。

古今東西のゲームのイメージや多種多様なジャンルのプレイ体験が1つの世界に集まり、MCである三浦大知さんが飛び込んでいく様は、視聴者の皆さんに感じてほしいワクワクやドキドキを表しているという。

MC・三浦大知さん メッセージ

今回の新作3本は、シーズン1やシーズン2で築き上げてきた番組の形からさらにブラッシュアップされていて、これまでと違った角度から「ゲームゲノム」を深掘りする内容になっていました。

「モンハン」回や「桃鉄」回では、これまでのようにスタジオでゲームクリエイターの方々と対談形式でじっくり話を聞きながらも、ゲーム開発を支える様々なクリエイターたちのこだわりが垣間見えるロケが増えていたり、ゲームの魅力をより感じられるようなプレイシーンも豊富になり、見ごたえがたっぷりの番組になっていました。

また、「ゲーム音楽SP」回では僕自身もロケに参加させてもらいました。各クリエイターさんたちの現場を見させてもらいながら話を聞けたので、普段のスタジオ収録とは違った雰囲気で、より奥深い話を聞けて新たな気付きをたくさんいただけるようなそんな場になりました。

ゲームファンはもちろん、今回紹介するタイトルをやったことがないような方でも、「へ～！」「すごい！」と思ってもらえるような内容がたくさんあるので、ぜひ3本とも見ていただけたらなと思います。

キービジュアル制作 上國料勇さん メッセージ

今までNHKのお仕事をしたことはなかったのですが、いきなり大役をお任せ頂きました。

まずゲーム制作の裏側を紹介して頂くという非常に貴重な番組のコンセプトもあり、その番組のアートを描くというのは大変難しいなと感じました。最初はどんな絵が良いのか浮かびませんでしたが、番組ディレクターの方にけっこう明確なコンセプトイメージがあったのでとても助かりました。

スタジオ収録にも立ち会い、業界のレジェンドというべき方々が制作秘話を赤裸々に語る様子、また三浦大知さんのゲームへの情熱、なにより番組スタッフの皆さんの温かい雰囲気などに触れ、とても大きな影響を受けました。

出来上がりとしては、ある意味自分のゲーム体験を振り返るような絵が完成したと思います。実写の三浦さんとアートとの融合も面白い試みでしたが、うまく絵のトーンに馴染む感じで臨場感も出せたと思います。

ゲームの歴史はハードによる表現の限界との戦いという側面もあり、あえて時代も異なり色んなジャンルのイメージや表現方法を取り入れたり、絵柄を変えてみるなど様々な試みが1枚に含まれています。自分でもこのような絵を描いたことは初めてで、とても貴重な体験になりました。何より描いていて楽しかったです。

是非番組をご覧いただいて、この絵の三浦さんのようにゲームの世界に飛び込んでいただければ嬉しいです。