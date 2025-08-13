¡ÚÉÍ¾¾¥¬¥ë¥Ð»É»¦»ö·ï¡ÛÍÆµ¿¼Ô¤Î41ºÐÃË¤ò´ÕÄêÎ±ÃÖ¡ÊÃÏ¸¡ÉÍ¾¾»ÙÉô¡Ë
7·î¡¢ÉÍ¾¾»Ô¤Î¥¬ー¥ë¥º¥Ðー¤Ç½÷ÀÅ¹Ä¹¤é2¿Í¤¬¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¸¡»¡¤Ï»¦¿ÍÍÆµ¿¤Ê¤É¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿41ºÐ¤ÎÃË¤ò´ÕÄêÎ±ÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ÕÄêÎ±ÃÖ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÞ°æ»Ô¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê41¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤Ï7·î6Æü¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤Î¥¬ー¥ë¥º¥Ðー¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢Å¹Ä¹¤ÎÃÝÆâÊþ¹á¤µ¤ó¤ÈÅ¹°÷¤Î°ËÆ£ô¥¤µ¤ó¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤Ï¡Ö¥¯¥¯¥ê¥Ê¥¤¥Õ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Ï¤ÎÉôÊ¬¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤¿»¦½ýÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤¿ÏÊª2ËÜ¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸¡ÉÍ¾¾»ÙÉô¤Ï»ö·ïÅö»þ¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢8·î8Æü¤«¤é´ÕÄêÎ±ÃÖ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ü´Ö¤Ï11·î7Æü¤Þ¤Ç¤Î3¤«·î´Ö¤Ç¡¢°å»Õ¤Ë¤è¤ëÀº¿À´ÕÄê¤ò¹Ô¤¤·º»öÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤ÎÍÌµ¤äÄøÅÙ¤òÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£
