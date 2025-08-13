13日（水）午後は猛烈な暑さと急な雷雨に注意してください。

＜13日（水）の天気＞

全国的に高気圧に覆われて、晴れているところが多くなっています。西日本を中心に午前中から30℃を超えているところもあり、日差しの暑さが復活しています。

気温の上昇と湿った空気の影響で、午後は内陸や山沿いを中心ににわか雨や急な雷雨があるでしょう。局地的には短時間に激しく降るおそれがあります。北陸能登など、これまでの大雨で地盤のゆるんでいるところでは、少しの雨でも土砂災害に気をつけてください。

また、午前9時現在、強い勢力の台風11号が与那国島の南海上を進んでいます。八重山地方では昼過ぎにかけてうねりを伴う高波に警戒してください。本島地方でも引き続き強風や高波に注意が必要です。

＜予想最高気温（前日差）＞

西日本では35℃以上の猛暑日が続出し、特に九州で気温が上がる見込みです。大雨被害の復旧作業はこまめに水分と休憩をとって、熱中症に注意して行うようにしてください。

札幌 30℃（±0）

仙台 32℃（＋5）

東京 32℃（＋1）

金沢 31℃（＋1）

名古屋 34℃（＋1）

大阪 35℃（＋2）

鳥取 34℃（＋5）

高知 34℃（＋1）

福岡 35℃（＋2）

熊本 36℃（＋2）

＜週間予報＞

■西日本

14日（木）以降、来週前半にかけても晴れて真夏の天気が続きそうです。夕立と猛暑に気をつけてください。大阪では猛暑日が続き、14日（木）は37℃、15日（金）は38℃まで上がる見込みです。

■北日本・東日本

北海道は低気圧が次々と通過するため、15日（金）と17日（日）、19日（火）〜20日（水）は雨が降るでしょう。

関東や東海は晴れる日が多く、暑さが続きそうです。名古屋は連日の猛暑日となり、東京もお盆休みの後半ほど厳しい暑さになるでしょう。お盆休み明けの18日（月）は、東京で37℃、名古屋で38℃まで上がる予想です。