¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼Ê¡»³²í¼£¤¬¡¢13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖDayDay¡¥¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°9»þ¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«¤é¼ê¤¬¤±¤¿³Ú¶Ê¡Ö¥¯¥¹¥Î¥¡×¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÂêºà¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹ºê»ÔÆâ¤Î»³²¦¿À¼Ò¤Ë¤¢¤ëÆï¤ÎÌÚ¡£1945Ç¯¡Ê¾¼20¡Ë8·î9Æü¤Î¸¶ÇúÅê²¼¤ÎºÝ¤ËÈïÇú¤·¤¿¼ùÌÚ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
´õË¾¤ÈÊ¿ÏÂ¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤¤ÎÌÚ¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Æ¹½ÁÛ24Ç¯¡¢Ê¡»³¤¬14Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£ÈïÇú80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¡¢¹ç¾§¶Ê¤È¤·¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¡¢9ÆüÌë¤Ë5000¿Í¤Ç¥¯¥¹¥Î¥¤ò¹ç¾§¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤³¤ì¤«¤é»³²¦¿À¼Ò¤ÎÈïÇú¼ùÌÚ¤Î¤è¤¦¤ËÄ¹¤¯¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¡Ù¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤½¤Î´¶¼õÀ¡¢´¶À¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë»³²¦¿À¼Ò¤ÎÈïÇú¼ùÌÚ¤Ë¼ê¤ò¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢MC¤Ç¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÉðÅÄ¿¿°ì¤Ï¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤«¤éÌ¿¤ÎÎÏ¤¬¤É¤¯¤É¤¯¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë´´¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤Æ¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶Çú¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿Í¤äÊ¸ÌÀ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÌÚ¤äÁð¤ä¤¢¤é¤æ¤ëÀ¸¤Êª¤ò¾Æ¤¿Ô¤¯¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤½¤³¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¸¤¤È¤·À¸¤±¤ë¤â¤Î¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤ò¤³¤ì¤«¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¯¥¹¥Î¥¤Ï²¿¤Ë¤â¸À¤ï¤º¤Ë¤¿¤À¤½¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤Î¤³¤Î²Î¤¬¡¢¥¯¥¹¥Î¥¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢²þ¤á¤ÆÊ¿ÏÂ¤ÎÂº¤µ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£