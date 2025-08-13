¾åÅÄ¿¸Ìé¡¢¸åÇÚ·Ý¿Í¤Ë¡Ö£²¿Í¤Ç¥¬¥ÁÀâ¶µ¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÈÖÁÈÃæ¡È°ÛÎã¡É¤ÎÄÌÃ£
¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¾åÅÄ¿¸Ìé¡Ê55¡Ë¤¬11ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¥Ê¥ó¥¿¥é¡×¡Ê·îÍË¸á¸å11»þ45Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½Ð±é¤·¤¿·Ý¿Í¤Ë¡Ö¥¬¥ÁÀâ¶µ¡×¤ò¿½¤·½Ð¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¢°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡Ê48¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤òÃÎ¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¿¼ËÙ¤ê¤¹¤ë¥¯¥¤¥º¤Ê¤É¤Î´ë²è¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£
¥¯¥¤¥º¤ÎÀµ²ò¤Ê¤É¤Ï¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤ËËèÆüLINE¤Ç¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¤¹¤ëÃç¤È¤¤¤¦¤Û¤É¿Æ¤·¤¯¡¢¤è¤¯ÃÎ¤ë¤È¤¤¤¦¸µAKB¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÊ¡Î±¸÷ÈÁ¡Ê21¡Ë¤¬È¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤ÎÊõÊª¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¯¥¤¥º¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤ÆÊ¡Î±¤ÏÀµ²ò¤È¤·¤Æ¡ÖÁ°ÅÄÆØ»Ò¤µ¤ó¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤Î¥Í¥Ã¥¯¥Ô¥í¡¼¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ë»þ¤Ë¤Ï¡Ê¥Í¥Ã¥¯¥Ô¥í¡¼¤Î¤Ë¤ª¤¤¤ò¡Ë¤«¤¤¤Ç¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÊõÊª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
ÍÅÄÅ¯Ê¿¤¬¡Ö¤½¤ì¤ò¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¤é¡Ê¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ë¤É¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦¡¢¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¤é¤Þ¤¿¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
°ìÏ¢¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¾åÅÄ¤Ï¤¢¤¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´é¤ò¤·¤«¤á¤Ä¤Ä¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È1²ó¤µ¤¢¡¢²¶¤È2¿Í¤Ç¡È¥¬¥ÁÀâ¶µ¡É¤µ¤»¤Æ¤¯¤ó¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÄÌÃ£¡£Æ°ÍÉ¤·¤¿¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¥ä¥À¡Á¤Ã¡×¤È¶²¤ì¤ª¤Î¤Î¤¤¤¿¤¬¡¢ÍÅÄ¤¬¡Ö¥Ó¥ó¥¿¤¢¤ê¤Î¤Í¡×¤ÈÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¡¢¾Ð¤¤¤ò¤µ¤½¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£