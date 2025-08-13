¸¼´ØÀè¤Ç¡ØÈÖ¸¤¡Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¸¤¢ªÁÛÄê°Ê¾å¤Ë¡ØÉÔ¸þ¤¤¹¤®¤ë¸÷·Ê¡Ù¤¬164ËüÉ½¼¨¤ÎÈ¿¶Á¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¦¥§¥ë¥«¥à£÷¡×¡Ö¤ªÃã¤Ç¤â¤É¤¦¡©¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×
X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸¼´ØÀè¤Ç"ÈÖ¸¤"¤ò¤¹¤ë¼Æ»Ò¸¤¤µ¤ó¤Î¤ª»Ñ¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤½¤Î¸÷·Ê¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç164Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢7.6Ëü·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø@kmk250301¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Æ¸¤¡ÖÊÆ»Ò¡Ê¤³¤á¤³¡Ë¡×¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª»Ñ¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÊÆ»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ï"ÈÖ¸¤"¤È¤·¤Æ¸¼´ØÀè¤ËÐÊ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¡ØÈÖ¸¤¤Ë¸þ¤«¤Ê¤¤¸¤¡Ù¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÊÆ»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª»Ñ¤¬¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÁÛÄê°Ê¾å¤ËÉÔ¸þ¤¤Ê¸÷·Ê¤¬ÏÃÂê¤Ë
¥É¥¢¤Î¿¿¤óÁ°¤ò¿Ø¼è¤ê¡¢¾ì½ê¼è¤ê¤½¤Î¤â¤Î¤Ï´°àú¤Ê¤â¤Î¤Î¡Ä¤É¤³¤«Ã¦ÎÏ¤·¤¿ºÂ¤êÊý¡¢¥Ë¥Ã¥³¥Ë¥³¤Î¾Ð´é¡£
ÈÖ¸¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢»×¤ï¤º¤½¤Î²Ä°¦¤µ¤ÇµÕ¤Ë¿Í¤ò°ú¤´ó¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¤ª»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤Î±ü¤Ë¤Ï¡Ä¤¤Ã¤Á¤ê¤ÈÈÖ¸¤¤È¤·¤Æ¤ÎÇ¤Ì³¤ò¤³¤Ê¤¹¤È¤¤¤¦¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬¡£¸Î¤Ë¡¢ÊÆ»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ï¤æ¤ë¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡Ä¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
ÊÆ»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î°¦¤¯¤ë¤·¤¤¤ª»Ñ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤òÌåÀä¤µ¤»¡¢¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥¦¥§¥ë¥«¥à¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¤ªÃã¤Ç¤â¤É¤¦¡©¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¡Ö´ÇÈÄ¸¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¡¹À®Ä¹¤¹¤ë»Ñ¤¬Âº¤¹¤®¤ë
2025Ç¯3·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÊÆ»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¾®¤µ¤ÊÇò¼Æ¤Î½÷¤Î»Ò¡£ÈÖ¸¤¤ò¤â¤³¤Ê¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÆü¡¹²º¤ä¤«¤Ë¡¢ÌµËÉÈ÷¤ËÀ®Ä¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¹¬¤»¤ËÊë¤é¤¹ÊÆ»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª»Ñ¤Ï¡¢Æü¡¹Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¼Æ¸¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÌþ¤ä¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤òÆÏ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
