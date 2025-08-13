TikTokに投稿されたのは、豆柴さんの成長記録です。お迎え当時は小さな赤ちゃんだった豆柴さんですが、現在は驚くほどビッグに成長しているそうで…？想像を超えるビフォーアフターが話題です。

【写真：『豆柴の赤ちゃん』をお迎え→小さいまま育つと思っていたら…2年後】

豆柴の赤ちゃんをお家に迎えたら…

豆柴の「チョコ」くんが飼い主さんのお家に迎えられたのは、2023年7月のことでした。当時のチョコくんはまだ赤ちゃんで、サークルの隅っこでお昼寝している光景を見ると、サークルがとても広く感じられるほど小さかったとか。

飼い主さんはチョコくんの噛み癖に悩まされながらも、そのぬいぐるみのように可愛い姿にメロメロになっていたそう。

ちなみにチョコくんは超絶タレ目なところがチャームポイントで、赤ちゃんの頃から悲しいわけでも困っているわけでもないのに、しょんぼりしているように見えることが多かったといいます。

しかし時には挨拶するようにお手々を上げながら、ニカッとお口を開けて明るい笑顔を見せてくれることも。しょんぼり感のあるお顔と陽気な笑顔、どちらも愛くるしくて思わず頬が緩みます。

想像以上にビッグに成長！

お家に迎えられてしばらく経つと、外で元気に遊ぶようになったチョコくん。この頃は少し体が大きくなってお顔立ちもキリッとしてきたものの、まだ子犬らしいサイズ感だったそう。豆柴の成犬時の体重は4～6kg程度といわれているので、飼い主さんはチョコくんがいつまでも小さいままだと思っていたのではないでしょうか。

ところがチョコくんは飼い主さんが想像していた以上にすくすく成長し、なんとお迎えから約２年が経った現在は、体重8kgになっているとか！後ろ足で立ち上がってサークルの上からひょっこりお顔を出している姿を見た時には、「お…、大きくなったね…」と飼い主さんも衝撃を受けたそう。

もはや豆柴というよりも、普通の柴犬のようなサイズになったチョコくん。たっぷり愛情を注がれて、のびのびとわんぱくに育ったからこそここまで大きくなったのだと思うと、立派になりすぎた姿に愛おしさが込み上げます。

またこの２年の間にチワワの「カカオ」くんが家族に加わり、チョコくんにはお兄ちゃんになるという変化もあったそうです。今後もチョコくんはお兄ちゃんらしく、大きくて頼もしい姿を見せてくれることでしょう。

この投稿には「かわいすぎる」といったコメントが寄せられ、チョコくんの微笑ましいビフォーアフターは多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

わんぱく兄弟が可愛い

チョコくんとカカオくんは兄弟揃ってわんぱくで、お庭で遊ぶのが大好き。階段の上に置いてあるサンダルを奪おうとするチョコくんVS阻止したいカカオくんの戦いが繰り広げられていたこともあったとか。

2匹が「そこどいてよー」「ダメだよ！」とばかりにわちゃわちゃしている姿は、永遠に眺めていたいくらい可愛いです。チョコくんとカカオくんには、いくつになってもわんぱくなままでいて、この先もずっと仲良く楽しく毎日を過ごしてほしいですね！

チョコくん＆カカオくんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「wankojima_lite」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「wankojima_lite」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。