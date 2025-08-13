¡Ö¤Ä¤¤¤ËÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤¬Ë¬¤ì¤¿¡×C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤ÎÅÅ·âº§ÌóÈ¯É½¤ËÀ¤³¦ÁûÁ³¡ªµðÂç¤Ê¥À¥¤¥äÉÕ¤»ØÎØ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ª¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10²¯±ß¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë´õ¾¯¤Ê°ïÉÊ¤À¡×
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¸¥ç¡¼¥¸¥Ê¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤µ¤ó¤¬£¸·î11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿ÍÀ¸¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡×¤È¤¤¤¦°ìÊ¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ØÎØ¤ò¤·¤ÆC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤È¼ê¤ò½Å¤Í¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢º§Ìó¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï2016Ç¯¤«¤é¸òºÝ¤ò³«»Ï¤·¡¢£²»ù¤òÀß¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤ÈÂ¾¤Î½÷À¡ÊÈó¸øÉ½¡Ë¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿£³¿Í¤Î»Ò¶¡¤â¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÏÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÇÂç¡¹Åª¤ËÊóÆ»¤µ¤ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡ØHOY¡Ù¤Ï¡Ö£¹Ç¯´Ö¤Î¸òºÝ¡¢£µ¿Í¤Î»Ò¤É¤â¡¢¤½¤·¤Æ²¿É´¤â¤Î·ëº§¤Î±½¤ò·Ð¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤ËÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤¬Ë¬¤ì¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤¬¤½¤Î»ØÎØ¤À¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â600Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó10²¯±ß¡Ë¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¸«»ö¤Êº§Ìó»ØÎØ¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤ÏÆÃÂç¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢40¡Á45¥«¥é¥Ã¥È¤Î¥ª¡¼¥Ð¥ë¥«¥Ã¥È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤È¡¢¤½¤ÎÎ¾ÏÆ¤Ë¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¥«¥Ã¥È¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤¬£²¤Ä¤º¤Ä¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹â²Á¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ï¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤äÂç¼ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¤·¤«Æþ¼ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤Þ¤µ¤Ë´õ¾¯¤Ê°ïÉÊ¤À¡×
¡¡40ºÐ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢À¸³¶¤ÎÈ¼Î·¤òÆÀ¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
