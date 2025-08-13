¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¡×ÂçºåËüÇîÎ¹¹Ô2ÇñÊ¬¤Î¶â³Û¤ò¸ø³«¡Öº£ÅÙUSJ¹Ô¤¯»þ¤Ï¤³¤³¤Ë¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Îºù°æÆà¡¹¤¬12Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£ËüÇîÎ¹¹Ô¤Ç½ÉÇñ¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤È¤½¤Î¶â³Û¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ºù°æ¤Ï¡Ö¤³¤Î´Ö¤¶¤Ã¤¯¤ê¾Ò²ð¤·¤¿¥°¥é¥ó¥É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ëÂçºå¥Ù¥¤¾ÜºÙ¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡ÖÆâÁõ¤¬¡¢¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼ ¹âµé´¶¡£¡£¤¢¤ê¤¹¤® ½Å¸ü´¶¡£Êâ¤²ó¤ë¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤¤¡×¤È¥Û¥Æ¥ë¤ÎÆâÁõ¤òÀä»¿¡£Éô²°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤ªÉô²°¤â¹¤á¤Ç¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¡ªÁÝ½ü¤â¤¤¤¤È¤É¤¤¤Æ¤¤¤ÆÀ¶·é´¶¤¢¤ê¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä«¿©¤Ï¡ÖÏÂÍÎÉÊ¿ôËÉÙ¡ª¥×¥ê¥ó¥¹¤Ï¥Ñ¥ó¤Î¼ïÎà¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãËÉÙ¡ª¥¥Ã¥º¥³¡¼¥Ê¡¼¤âËÉÙ¡ª¡×¤È½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¡£¥¢¥¯¥»¥¹ÌÌ¤Ç¤Ï¡ÖÂçºåËüÇî¤äUSJ¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¹Ô¤¯¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹¤è¤·¡ª¡ªËüÇî²ñ¾ì¤Ø¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼¤ÇÊÒÆ»2500±ß¤¯¤é¤¤±ýÉü5000±ß¼å¤Ç¤·¤¿ 10Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÍøÊØÀ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö2Çñ¤Î¶â³Û¤Ï98000±ß¤Ç¤·¤¿ ¤Á¤Ê¤ß¤ËÁÇÇñ¤Þ¤ê¥×¥é¥ó¡£Ä«¤´¤Ï¤ó¤Ï¥×¥ê¥ó¥¹¤Î²ñ°÷¤ÎÌµÎÁÆÃÅµ¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³Û¤ò¹ðÇò¤·¡Ö¤Þ¤ÀÍ½Äê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£ÅÙUSJ¹Ô¤¯»þ¤Ï¤³¤³¤Ë¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¤¬¥í¡¼¥½¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¼þ¤ê¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¿À¤¹¤®¤¿¡ª¡ª¡×¤È¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬ÌòÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥Î¡¼¥×¥é¥óËüÇî¤Ê²æ¤¬²È¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤¿¤Ö¤ó¤³¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éµÍ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿ ¤¼¤Ò¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£