「双子ちゃんのお腹すごい！」中川翔子、産休前最後の仕事へ。「ギリギリまで働いてほんと大変ですね」
タレントの中川翔子さんは8月12日、自身のInstagramを更新。同日は、産休前最後の仕事だったようです。
【写真】中川翔子の出産前の大きなおなか
コメントでは、「体を労って、お過ごしくださいね」「ギリギリまでお疲れ様です」「しょこたんめちゃくちゃ可愛い」「心から応援してます!!」「しょこたん双子ちゃん妊娠本当にお疲れ様です」「ついについに！」「ギリギリまで働いてほんと大変ですね お疲れ様」「もうすぐですね！」「双子ちゃんのお腹すごい！」など、さまざまな声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「心から応援してます!!」「いよいよ本当に外に出るお仕事今日がラスト産休thank you！ギリギリまでやらせていただき感謝 そしてここまでなんとか無事に来られて良かった」と、同日が産休前に外に出る最後の仕事だったことを報告しました。投稿には8枚の写真を載せ、現場でもらった大きな花束などを公開しています。また、中川さんのおなかはかなり大きいことが分かります。
「ヲタ活してきたー！」11日には「ヲタ活してきたー！」と報告していた中川さん。もしかしたら、“ヲタ活”も出産前最後かもしれません。中川さんが“ドラクエづくし”を楽しむ様子が気になる人は、ぜひ投稿をチェックしてみてくださいね。
