¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬ºÇ½ª·èÃÇ¤«¡Ö±óÆ£¹Ò¤ò»ÄÎ±¤µ¤»¤ë¡×¡ÖÀ®¸ù¤Ë¤ª¤±¤ë±¢¤ÎÎ©Ìò¼Ô¡×±Ñ»æÊóÆ»
¡¡ºòµ¨¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬ÆüËÜÂåÉ½£Í£Æ±óÆ£¹Ò¤Îº£µ¨»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿¤È¡¢±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Æ£ï£ï£ô£â£á£ì£ì£é£î£ó£é£ä£å£ò¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¡¢¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤È±óÆ£¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤«¤é¥µ¥Ö¤Ë¹ß³Ê¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï£±²ó¤À¤±¤È½ÐÈÖ¤¬·ã¸º¤·¡¢¡Ö±óÆ£¤Î¾Íè¤Ï¶½Ì£¤ÈµÄÏÀ¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢ºò¥·¡¼¥º¥óÃæ¤«¤é°ÜÀÒ¤Î¥¦¥ï¥µ¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥¤¥Ä£±Éô¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤äÆ±£±Éô£Å¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤¬³ÍÆÀ¤Ø¤Î¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¥É¥¤¥Ä¥¯¥é¥Ö¤¬³ÍÆÀ¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢ËüÇ½·¿£Í£Æ¤Î±óÆ£¹Ò¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·èÃÇ¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö±óÆ£¤ò»ÄÎ±¤µ¤»¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï±óÆ£¤ÎÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤»Å»ö¤Ö¤ê¤ò¾Î»¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòµ¨¤Ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç£²£°»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¶áÇ¯¤ÎÀ®¸ù¤Ë¤ª¤±¤ë±¢¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢º£²Æ¤ÎÊü½Ð¸õÊä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡±óÆ£¤ÏËÜ¿¦¤Î¼éÈ÷Åª£Í£Æ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ä¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤â¤³¤Ê¤»¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¤µ¤¬Éð´ï¡£¡ÖÂ¾¤ÎÁª¼ê¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¿ÈÄ¹¤¬Äã¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥ª¥é¥ó¥À¿Í´ÆÆÄ¤¬Èà¤ò¿¿¤ÎÁªÂò»è¤È¤ß¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡×¤È¤·¡Ö¤³¤Î²Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë±óÆ£¤âº£²Æ¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤âµ®½Å¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÆüËÜÂåÉ½£Í£Æ¤ò»ÄÎ±¤µ¤»¤ë¹½¤¨¤Î¤è¤¦¤À¡£